¡Simone Biles se lleva medalla de bronce!

¡Regreso y podio para Simone Biles! Después de no haber participado en las finales individuales del all around, de salto de potro, barras asimétricas y de suelo por un tema mental, la madrugada de este martes volvió a la actividad en la final de barra de equilibrio de los Juegos de Tokio.

De por sí todas las miradas estaban puestas sobre la estadounidense, esta reaparición acaparó los reflectores del mundo entero para ver a una de las mejores gimnastas del orbe regresar a la pelea por una medalla más en la capital nipona.

Fue la tercera participante en pasar a la viga de equilibrio y en su intento logró una calificación de 14.000 (CERRADO), con la que le alcanzó para superar a la candiense, Elizabeth Black y posicionarse en segundo lugar, tan solo por detrás del 14.233 conseguido por la china de 18 años de edad, Xijing Tang.

Posteriormente, fue desplazada de la posición de plata, pues la otra competidora de China, Chenchen Guan, a sus cortos 16 años de vida, recibió un 14.633 por parte de los jueces, con lo que aseguró la medalla de oro.

De esta forma, con el refrendo de su tercer lugar conseguido en el 2016 en este mismo evento, Simone Biles culminó su participación en Tokio, en donde además consiguió una medalla de plata en la prueba por equipos, por lo que se subió al podio en las dos únicas finales que disputó en la capital nipona