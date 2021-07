Se mantiene la crisis en el periodismo de México, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador tras presentarse en la mañanera un monitoreo del comportamiento de los medios de comunicación sobre noticias y menciones positivas y negativas contra el gobierno federal.

El Primer Mandatario señaló a los medios de tener una actitud completamente inmoral al intentar manipular la opinión de la ciudadanía.

“El monitoreo sobre los medios pues esto es lo que explica el por qué la decadencia del periodismo en México, el que no haya el mínimo equilibrio, que estén todos con honrosas excepciones atacándonos, lo que no hicieron en los pasados gobiernos, que se dedicaban a aplaudir y a callar como vasallos, y cuál es el fondo, por qué esta actitud, porque estamos llevando a cabo una transformación porque ya no se permite el influyentismo, porque no se permite la corrupción”.

En el monitoreo del uno al 20 de julio en radio, televisión y prensa escrita sumaron 292 menciones negativas al gobierno por información como el mensaje de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el estigma de periodistas por parte del presidente López Obrador, también por la nota que Coparmex calificó la creación de gas bienestar como mala estrategia y la información publicada por The Economist que ve cantinfleo en la pregunta de la consulta popular del próximo domingo. Por cierto que dicha información también apareció en el Quien es Quien en las noticias falsas de la semana, al respecto esta es fue la opinión del Primer Mandatario.

“Entonces nos atribuyen a nosotros la pregunta cuando fue la Corte la que formuló la pregunta, estamos hablando de una revista supuestamente muy famosa e importante en el mundo, pues es un pasquín también al final y a partir de esa información distorsionada aquí se le da vuelo porque imagínense viene de una revista famosa del mundo entonces ya por ese hecho hay que dar por cierto todo lo que dicen no”.

De acuerdo a Ana Elizabeth García Vilchis, los medios impresos que más atacaron al Presidente de la República en el mes de julio se encuentra en primer lugar El Universal con 101 menciones negativas contra cinco positivas, Reforma con 99 negativas y 4 positivas, en tercer lugar El Financiero con 61-5, la Crónica con 53 negativas y cinco positivas posteriormente el Economista con 51 negativas y siete positivas.

De las menciones en programas de televisión destacan con Ortega de las 10 del Financiero Bloomberg con 28 menciones negativas contra dos positivas, Al Sonar de la Campana del mismo medio con cinco negativas mismo número para Noticias de la Mañana y Milenio Noticias con tres negativas y una positiva.

Respecto a los programas de radio destacó Radio Fórmula en primer lugar con el programa En tiempos de la Radio con 30 menciones negativas contra nueve positivas, seguido de Noticias MVS Primera Emisión con 29 negativas, Así las Cosas PM de W Radio con 28, Sergio y Lupita del Heraldo Radio y Fórmula Detrás de la Noticia con 18 y Cigo Gómez Leyva con 17.

Respecto a los llamados líderes de opinión señalaron en primer lugar a quienes más hablan contra el Jefe del Ejecutivo Federal a Pacaso con 19 comentarios, Joaquín López Dóriga con 12, con la misma cantidad Maricarmen Cortés, Mario Maldonado con 11 lo mismo que el personaje del Duende de W Radio, le sigue Alarcón con 10, Sergio Sarmiento con nueve y Ricardo Rocha con ocho.

Por cierto, que en la conferencia de este miércoles, el periodista Julio Astillero acudió a solicitar su derecho de réplica debido a que una semana ras tachar de falsa la investigación que realizó sobre la Sierra de San Miguelito porque "de no ser así … dijo que tomará acciones legales".

Ante ello el presidente López Obrador dijo desconocer el proyecto inmobiliario y mucho menos del empresario que busca una concesión del área natural protegida en la Sierra de San Miguelito. Aunque el periodista le recodó que él mismo "Firmó su compromiso de no permitir ninguna construcción en las min 800 hectáreas en pugna.

Al final el presidente dijo que “No va a dar ningún permiso que vaya en contra del medio ambiente” y adelantó que visitará y hablará personalmente con los pobladores que se oponen a la conclusión de la construcción de la presa de “El Zapotillo” en los Altos de Jalisco. .. al dar la razón a la gente que está en contra”. Por no haber sido consultados.