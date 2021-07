Ratifica AMLO aumento de 50 mil mdp al presupuesto de Guardia Nacional

El presidente López Obrador reiteró que aumentará en 50 mil millones de pesos el presupuesto para la Guardia Nacional en 2022 con el fin de lograr mayor presencia de esta corporación en las entidades con mayor incidencia delictiva.

Dijo que este fin de semana se registraron decenas de muertos en balaceras como Zacatecas Michoacán, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y otras entidades por lo que se buscará incrementar la labor de los elementos a través de un mayor numero de cuarteles ya que no solo serán 266 como se había anunciado sino mas de 500 las instalaciones de la Guardia Nacional.

“Se tuvo un acuerdo para incrementar el Presupuesto de la Guardia Nacional en 50 mil millones de pesos, vamos a incrementar el número de elementos, desde luego formados, capacitados. Vamos a construir mas instalaciones, originalmente eran 266 instalaciones, ya llevamos mas de 180 cuarteles, eso va a significar también más elementos”.

López Obrador aprovechó para insistir en que debe removerse al Fiscal de Guanajuato para combatir con mayor eficacia la inseguridad en esa entidad que es realmente preocupante.

“Estamos sugiriendo de manera respetuosa a las autoridades de Guanajuato, que el Fiscal ya lleva once años y está nombrado para 19 años y miren el resultado. Entonces ya, no se debe andar con contemplaciones cuando se trata de la seguridad de la gente, aquí no debe prevalecer el amiguismo, el influyentismo nada de esas lacras de la política. Se le tiene que remover, pues si está de por medio la vida de la gente pues para afuera”.

El presidente López Obrador rechazó que en México haya una militarización del país, en el concepto que se tiene a la liegera de ello, pues la creciente participación de las fuerzas armadas no es para reprimir sino para ayudar a la población, ya que los elementos están capacitados en respeto a los derechos humanos.

Incluso, resaltó que en su gobierno no habido muchos casos violatorios de las garantías individuales y los que se han registrado ha sido sancionados conforme la ley.