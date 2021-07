PAN critica nuevo semáforo y pide a frenar la “locura” del regreso a clases

Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado, arrancó este lunes con un ejercicio llamado la Contra mañanera, para exhibir las mentiras de la llamada Cuarta Transformación.

En esta conferencia de prensa se refirió al tema de los activistas asesinado, pues cuando le cuestionaron al Presidente de que iban 56 en su gobierno, él respondió que esos homicidios eran una propaganda de sus adversarios.

La legisladora, en este caso aclaró que la misma Segob desmintió al Presidente, pues en lo que va de su sexenio no han asesinado a 56 activistas sino a 68.

Ya en temas de coyuntura Kenia

López criticó los nuevos parámetros del Semáforo de Riesgo Epidemiológico por Covid-19

Dijo que ahora privilegiará la continuidad de las actividades socioeconómicas por encima de los contagios y la vida de las personas.

La panista pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador detener su “locura” de un regreso a clases presenciales el 30 de agosto próximo, cuando en muchas ciudades del país hay un aumento de casos por Covid-19.

“Urge que el presidente de la República no haga una locura, urge que el presidente de la República analice seriamente cuándo se va a regresar a los niños a las aulas, hacerlo de manera irresponsable pondría en riesgo no solamente a los pequeños, sino a toda su familia. Esta necesidad de tomar decisiones a lo bárbaro, a lo salvaje, a lo irresponsable del gobierno debe de parar”, expuso.

López Rabadán cuestionó los nuevos parámetros dados a conocer por el gobierno federal, para implementar el Semáforo de Riesgo Epidemiológico por Covid-19, que privilegia la continuidad de las actividades socioeconómicas.

“Las definiciones de los semáforos se deben de tomar técnicamente, en términos médicos, en términos de salud, no se puede tomar al arbitrio de cualquier indicador, no es un indicador económico, mucho menos es un indicador político, no tiene que ver con la decisión del presidente de la República o del gobierno, tiene que ver con indicadores claros, internacionales a propósito de salvar vidas y de que los ciudadanos tengan mejores condiciones para tener salud. Cualquier semáforo, cualquier modificación no puede estar sujeta sino a una sola cosa y es salvar las vidas de las y los mexicanos”, aseveró la legisladora en conferencia de prensa.

La vicecoordinadora del PAN reiteró la urgencia que comparezcan Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, secretario de Salud y subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, respectivamente, para que expliquen el desabasto de medicamentos existente.