Desconoce AMLO veda por consulta para enjuiciar a ex presidentes

Se continuarán con las giras de trabajo aunque se mantendrán reuniones privadas, fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador, al mencionarle si habrá modificaciones a su agenda por la veda de los tres niveles de gobierno a partir de este viernes y hasta el 1 de agosto cuando se realice la consulta popular para decidir si se enjuicia a actores políticos del pasado, como expresidentes de México.

En la mañanera desde Palacio Nacional y a unos minutos de comenzar su recorrido en Guerrero, el Primer Mandatario dijo desconocer al respecto y aunque comentó que investigará, afirmó que únicamente llevará a cabo encuentros de carácter privado.

“Es una reunión de evaluación a lo mejor porque se va a transmitir en redes, solamente eso, por qué no lo revisas y si es así que no se transmita… pero sí necesito ir… y es la primera vez que sé que no se podría si no lo hubiese yo suspendido pero tengo que hacer las reuniones cerradas porque a lo que vamos es a un plan integral de bienestar para Guerrero entonces vamos a eso a trabajar y vamos a inaugurar cuarteles de la Guardia Nacional y un libramiento pero lo hacemos cerrado completamente”.

Este fin de semana el jefe del Ejecutivo Federal se presentará en diversos puntos de Guerrero, este viernes presentará programas del Bienestar en Chilapa de Álvarez posteriormente inaugurará instalaciones de la Guardia Nacional en Chilpancingo. Para este sábado se tiene programada la presentación de resultados de sembrando vida en Ometepec y de programas de Bienestar en Ayutla de los Libres. El domingo conmemoraría el aniversario luctuoso de Benito Juárez en Acapulco para después supervisar la obra de libramiento Poniente Acapulco. Por cierto que la mañanera del próximo lunes también se realizará en esa entidad.

Cabe recordar que de acuerdo con la Constitución durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la realización de la jornada, se debe suspender la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, excepto aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.