AMLO atenderá con gobernadores la inseguridad

Al reconocer que sigue siendo un desafío el pacificar al país, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en los próximos días tendrá más reuniones con gobernadores electos y en funciones de todos los estados del país, para hablar de cómo enfrentar la violencia.

En la mañanera el Primer Mandatario aclaró ello esperara con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

“Voy a recibir a todos, poco a poco, para el Plan de Seguridad, avanzando, voy a ir poco a poco, ya sea que estén juntos o por grupos o uno a uno, pero los voy a recibir a todos.

También envió un mensaje al mandatario de Michoacán, Silvano Aureoles quien ha pedido audiencia con el Jefe del Gobierno Federal para mostrarle

“Que no lo puedo recibir porque hay mucha politización y yo no me quiero meter en esas cosas, que pase el proceso electoral, que termine el proceso electoral, que se califiquen las elecciones y entonces vemos porque no quiero aquí que se produzcan debates ríspidos, o espectáculo, hay que cuidar lo que decía don Adolfo Ruiz Cortines, la investidura presidencial, no es por Andrés Manuel, es lo que representamos”.

Insistió que mantendrá los trabajos con las autoridades estatales para combatir la violencia e incluso mencionó que, de no lograr la pacificación, sería como admitir que su gobierno fracasó.

“Es una responsabilidad, es una convicción, si no terminamos de pacificar a México por más que se halla hecho no podremos acreditar históricamente a nuestro gobierno, además es un desafío hasta político porque nuestros adversarios se frotan las manos, además porque estamos llevando a cabo una estrategia distinta, porque ellos, porque son conservadores autoritarios, partidarios de la mano dura, de las medidas coercitivas, de cárcel, de leyes más severas, recuerdan que se paraban frente a las cámaras a decir, no me va a temblar la mano, la ley es la ley, esas son balandronadas”.

El pasado miércoles, López Obrador se reunió por más de tres horas con 17 gobernares entre electos gobernadores actuales y electos de Morena en funciones para hablar del Plan Nacional de Seguridad a quienes les adelantó el incremento de la presencia de la Guardia Nacional en algunas regiones, así como que esta esté bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional.