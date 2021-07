Critica AMLO actuación de titular de CMDH por insultos a funcionario cubano

Critica el presidente Andrés Manuel López Obrador la actuación del presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), René Bolio Halloran, e incluso mostró el video donde insultó a personal de la embajada de Cuba, durante la protesta afuera del recinto en la Ciudad de México.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario aseguró que los manifestantes son conservadores de clase media que se hacen pasar o son defensores de derechos humanos y reconoció así que hubo confrontación e insultos.

“Uno de los participantes le dice a un funcionario de la Embajada de Cuba, bueno no lo voy a repetir yo, el de Derechos Humanos, estoy seguro o es posible que este señor esté preparado académicamente, que tenga licenciatura o maestría o sea considerado de gente de bien pero su clasismo, su racismo lo trae a flor de piel”.

López Obrador reiteró la necesidad de un cambio de mentalidad en la clase media.

“Hay que regresar a la ética, al civismo, a la historia, el tronco común en la formación tiene que ser el humanismo, así como se puede terminar una carrera de licenciatura, ya en una especialidad, yo pienso que el tronco común debe ser el humanismo, como si fuese licenciatura, buenos ciudadanos, fraternos, solidarios, no egoístas, no individualistas, no clasistas, no racistas, es el tronco común de ahí otro nivel”.

De esta manera dijo que se tenga movilidad social para que todos los habitantes de todos los sectores logren salir adelante y se vaya ascendiendo de escala social y salgan de la pobreza millones de mexicanos y exista fraternidad, solidaridad y respeto con moral y ética.