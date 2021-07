Pide AMLO proteger información para jóvenes

En la tercera versión del “Quién es quién en las noticias falsas” el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió atender la información que reciben los jóvenes del país ya que señaló que durante la pandemia fueron muy expuestos a contenidos tóxicos.

Durante la mañanera el Primer Mandatario insistió que esta sección no es para caer en censura o mordaza sino que haya libertades pues enfatizó que diversos medios de comunicación mantienen una campaña de desprestigio contra el gobierno por lo que este debe informar para que no cunda la desinformación y las noticias tendenciosas de quienes están molestos por no recibir más beneficios.

“El que todos ayudemos a informar a los jóvenes porque están muy indefensos, ahora con el encierro por la pandemia estuvieron muy expuestos a contenidos tóxicos y es la formación de las nuevas generaciones y tenemos que plantearnos entre todos el qué hacer porque sin duda hay toda una campaña tendenciosa de enajenar a la juventud”.

Así mismo insistió que ha habido un ataque constante de varios medios de comunicación contra su gobierno.

“En una abierta campaña en contra de nosotros de modo que hay que ir informando, ejerciendo el derecho de réplica y garantizar también el derecho a la libre manifestación de las ideas, no caer en la censura ni en la mordaza sino que haya libertades para todos, y los medios pueden ejercer todas sus libertades, todas, prohibido prohibir nada más que tenemos nosotros que informar para que no cunda la desinformación”.

Incluso pidió a la ciudadanía decidir si el gobierno debe seguir aguantando los ataques en los medios y brindar los recursos que se les destinaba, para cubrir más programas sociales.

“Y entonces yo les preguntaría a los mexicanos, volvemos a lo de antes, les damos dinero del presupuesto o mejor seguimos como lo que estamos haciendo, entregando eso que se les daba antes a los medios y a las grandes empresas de información convencional, desde entregarles todo ese dinero mejor se sigue usando para apoyar a la gente, a los que lo necesitan y aguantamos la andanada de ataques”.

Por su parte Ana Elizabeth García Vilchis, presentó dos noticias en esta ocasión la primera sobre “Sembrando Vida”, publicada por el diario la Crónica con el reportaje “Falsean los Datos de Sembrando Vida” sobre datos falsos del padrón beneficiario además del periodista Carlos Loret de Mola, la agencia Bloomberg, los diarios Reforma, El Universal, el Economista y Eje Central que trataron una reforestación en lugar de reforestación por parte de dicho programa, se indicó que se presentó un video con una mujer que habló de la pérdida de 73 hectáreas sin embargo indicó que el lugar presentado no era del que se habla y que se informó que el daño ocurrió por el cambio de suelo.

En segundo lugar se expuso la columna de Darío Celis titulada “Escándalo: Incinera Birmex propofol patito” y se enfatizó que existen datos erróneos sobre las certificaciones del producto y el destino de este.