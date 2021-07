Aunque aseguró que no ha hablado con ningún funcionario sobre su intención de contender por la presidencia en 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que a pesar de continuar con un cargo, todos los trabajadores del Gobierno Federal tienen el derecho y posibilidad de votar y ser votados, como lo manda la Constitución.

Después que se diera a conocer que el canciller Marcelo Ebrard sostuvo una cumbre para hablar de su intención de postularse próximamente, el primer mandatario indicó que ya no es como antes y no se tienen personajes “tapados”, por lo que serán los partidos los que decidan en su momento democráticamente.

“No he hablado con él ni he hablado con nadie... sencillamente eso ya no existe, ya ahora todos tienen posibilidad, de acuerdo a lo que establece la Constitución, a votar y a ser votados, todos los ciudadanos, ya no hay tapados.

- Pero no hay un conflicto en el ejercicio de la función y luego hacer política.

- No, no, no, desde luego están cumpliendo todos con su responsabilidad que es lo principal, servir al pueblo, pero pues, ahí están trabajando en sus tareas, en sus funciones, lo están haciendo bien todos”.

Insistió que no le molesta dicha actitud de los secretarios o gobernadores u otros, mientras cumplan con su trabajo adecuadamente.

“No, que cumplan con su función, que atiendan sus responsabilidades, que tengan como objetivo superior la transformación de México, el bienestar del pueblo, que pongan por encima de sus intereses personales, por legítimos que sean, el interés de pueblo y la nación, sinceramente, nada más eso y adelante, con absoluta libertad, prohibido prohibir”.

Enfatizó que será la gente quien decida y ponga en su lugar.

“Soy como el destapado, nada más que mi corcho lata favorita va a ser la que el pueblo quiera...

- Y se van a poder controlar a las corcholatas?

Ah es que el pueblo pone a cada quien en su sitio, es que ya cambio esto, es que la gente es la principal protagonista del cambio, ya hay democracia plena”.

Mientras tanto el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó e encuentro realizado en Toluca pero enfatizó que respetará los tiempos para tomar una decisión.

“En primer lugar les dije, hay que agradecer al presidente que nos tome en cuenta, segundo lugar faltan dos años y medio, dediquémonos a trabajar, seamos eficientes, respetemos a los demás, actuemos en función de eso no perdamos la concentración en lo que estamos haciendo, seamos consistentes, perseverantes y leales y por supuesto, que cuando se den las normas, lleguen los tiempos. Falta, estamos a la mitad del gobierno, cuando eso llegue, estemos preparados para participar de acuerdo a las reglas que en su momento se den”.