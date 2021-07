Buscan perjudicarme… ya estamos acostumbrados: AMLO sobre video de hermano

Al enfatizar que no cubre a nadie, el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó al video difundido la tarde de este jueves, donde su hermano Martín de Jesús López Obrador, recibe dinero de manos de David León, ex operador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

En la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario aseguró que dicho material sólo es parte de la campaña negra que tienen sus adversarios para perjudicarlo con un asunto personal de su familiar y el ex coordinador nacional de Protección Civil.

“Pues fue un trato personal entre David León y mi hermano, sin embargo, se empata, se junta, para hacer ver que es dinero para campaña, dinero político, dinero para mi cosa que no es cierto, así de sencillo, no me extraña que esto suceda porque están siendo afectados muchos intereses creados de mucha gente que se dedicaba a robar, a saquear en el gobierno, es la actitud del periodismo oficial, oficioso, vinculado a la corrupción, al poder”.

Y es que de acuerdo a la información de Latinus, el hermano menor de López Obrador toma 150 mil pesos en 2015 cuando Morena participó en su primera campaña política, ante lo que López Obrador enfatizó que corresponde a otros tiempos y llamó a presentar la denuncia correspondiente para que si existe algún delito, sea castigado.

“Si hay algún delito, de mi hermano, de quien sea, yo no encubro a nadie, es muy claro que el que comete un delito, sea quien sea, debe ser castigado, entonces independientemente de lo mediático, de lo político pues si existen pruebas, si hay un delito, hay que denunciarlo, todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de proceder de esa forma y la autoridad competente pues tiene que resolver si hay un delito o no lo hay”.

López Obrador puso en duda el motivo por el cual se transmitió el video en el momento en que fue detenido Luis Cárdenas Palomino, ex mando de la Policía Federal, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

“Loret de Mola debe estar ahora hasta preocupado porque se detuvo al señor Cárdenas Palomino, que aparece en uno de los montajes que hizo Televisa con Loret de Mola, incluso golpeando a un supuesto delincuente o secuestrador, entonces ellos están metidos en muchas cosas, muy corruptos, es una prensa muy inmoral y los he padecido hace muchos años”.

Refirió que debe ser la autoridad como la Fiscalía o el propio Tribunal Electoral quienes decidan si existe algún delito o no, sin embargo, dijo tener la conciencia tranquila porque incluso, no ha hablado del tema con David León ni con su hermano a quien mencionó, no ha visto hace cinco años.

“No, no ni siquiera con mis hermanos, desde hace cinco años no veo a mi hermano Martín, yo estoy entregado por completo a la causa que defendemos, enarbolamos y estamos llevando a cabo en beneficio de la gente porque es la cosa de la transformación. Yo ya no me pertenezco y por eso también si un hermano un cuñado, un primo, una nuera cualquier familiar y además se lo he manifestado, desde que tome posesión, comete un delito debe ser juzgado”.

Y es que indicó el haber llegado a la presidencia fue esfuerzo de muchas generaciones y sufrimiento de mucha gente que murió antes de la transformación y apuntó, ello no lo entienden los adversarios por lo que la ley será aplicada sin miramientos.