Gobierno Federal analizará incremento en precio de tortilla y gas: AMLO

El Gobierno Federal intervendrá y buscará la forma de evitar que siga la escalada de precios en el GasLP y la tortilla, así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador al enfatizar que su administración sigue atenta para evitar el aumento de la inflación.

Durante la mañanera el Primer Mandatario reiteró que ha logrado evitar que incremente en términos reales los costos en los energéticos sin embargo reiteró que ello no se ha logrado en el GasLP sin embargo dijo, en ese caso podría fijarse un precio máximo mientras en la tortilla, indicó que podría recurrir a un control de precio, abriendo a México a las importaciones generando competencia en el Mercado.

“En el caso del gas si es necesario vamos a establecer un precio máximo, no les va a gustar a los tecnócratas, pero… en el caso de la tortilla hay otros mecanismos que pueden utilizarse por ejemplo, abrir la importación para que haya más competencia, y que se tenga más maíz, porque desgraciadamente no somos autosuficientes en producción de maíz, somos autosuficientes en producción de maíz blanco pero no de amarillo”.

Y es que de acuerdo a 1 de julio Filadelfo Medellín, representante de la Unión de Productores de la Masa y la Tortilla en Nuevo Laredo, el aumento en la tortilla se debe que la empresa “Maseca” incrementó el bulto o costal de harina de maíz, de 36 a 40 pesos a partir del 1 de julio.

El Jefe del Ejecutivo Federal reconoció que le preocupa los niveles en que se encuentra la inflación pues señaló que “si la economía va bien, eso se tiene que reflejar en los alimentos que llegan a la mesa, sobre todo en la tortilla y en los kilos que se pueden adquirir con el salario mínimo y que dijo, por ahora sólo llega a alrededor de nueve kilos.

A pesar de todo esto, el Jefe del Ejecutivo Federal insistió que siguen bien los indicadores económicos por ejemplo mencionó que el Banco de México informó que en materia de remesas se alcanzó otra cifra histórica al recibir cuatro mil 500 millones de dólares.