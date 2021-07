No se ha defraudado a quienes votaron por esta transformación a pesar de que no le guste a la oposición, fue el mensaje del presiente Andrés Manuel López Obrador que este jueves, basó su mensaje de tres años de ganar la elección, en cinco temas: COVID-19, economía, seguridad, elecciones y una encuesta realizada por la misma Presidencia de la República, con la que dijo, se demuestran sus resultados.

Sin cubre bocas y saliéndose en múltiples ocasiones del discurso escrito, el primer mandatario envió un mensaje a la oposición a la que manifestó respeto por la necesidad de las diferencias, sin embargo, enfatizó que a pesar de las alianzas y la “guerra sucia” implementada para obtener mayoría en la Cámara de Diputados, se logrará el presupuesto necesario para cumplir con los diversos programas sociales y proyectos de esta administración.

“Ya se cuenta con la seguridad de que será aprobado el presupuesto destinado al desarrollo del país y al bienestar del pueblo; se les ganó en buena lid, porque el pueblo es sabio. No podrán detener las ayudas destinadas a los pobres; no podrán desaparecer como lo querían, la pensión a los adultos mayores, a las niñas y niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres, ni la atención médica y los medicamentos gratuitos… ni nada, nada, que vaya destinado a los pobres a los que aborrecen porque, con honrosas excepciones, los conservadores son clasistas, racistas e hipócritas”.

Desde el Patio de Honor y en presencia de 54 invitados, donde faltó su esposa Beatriz Gutiérrez, López Obrador aseguró que se mantiene en mayoría la preferencia de la población, algo que dijo, se vio reflejada en una encuesta que hizo la propia Presidencia y donde entre otras cosas señala que el 43% perciben menor corrupción en el gobierno, además que el 64.7% consideraron que esta administración representa un cambio importante y califican con 6.7 al jefe del Ejecutivo Federal.

También se adelantó y comentó que en este ejercicio se plasma el deseo de la gente para que se mantenga al frente del país.

“Se puede votar para que renuncie antes de terminar su sexenio. ¿Si hoy fuera la consulta para valorar el trabajo del presidente, usted votaría porque renuncie o que termine su sexenio?

Porque continúe 72.4, por ciento

Porque renuncie 22.7, por ciento

No le importa / le da igual, 1.1 por ciento

No sabe o no contestó, 3.8 por ciento

En fin estamos bien calificados pero aspiramos a convencer a más gente”.

Sin embargo en esa encuesta manifiesta que la mayoría percibe una situación económica igual a la del año pasado con 40% peor en 42%, y sólo 15% con mejor.

Con cuatro interrupciones de aplausos, López Obrador también destacó la labor hecha para enfrentar y reducir el COVID-19, y aseguró que además de tener cifras a la baja, es posible destacar el aumento en la vacunación de la población.

“Hemos recibido 57 millones 336 mil 595 dosis de vacunas Pfizer, Sinovac, Sputnik, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Cansino… Llevamos el 35 por ciento de toda la población mayor de 18 años vacunada… El tener en la actualidad 19 estados con semáforo verde, 8 en amarillo, 5 naranja, y ninguno en rojo, es también un buen indicador para la normalización de la actividad productiva, educativa y social del país”.

Agradeciendo el apoyo de farmaceuticas y gobiernos del exterior, reiteró el compromiso que en octubre se vacune cuando menos con una dosis a toda la población adulta.

En materia aseguró que se tienen señales de recuperación a pesar de la pandemia y reiteró que se prevé un crecimiento del 6 por ciento, al mencionar que no ha incrementado la deuda ni aumentaron los precios de energéticos, reconoció el único fue el del gas.

Sobre la seguridad comentó que a pesar de la reducción en homicidios, sigue el pendiente en materia de feminicidios.

“En el tiempo que llevamos en el gobierno, los homicidios han disminuido 2 por ciento; el robo de vehículo en 40 por ciento; el secuestro en 41 por ciento; el robo a casa habitación en 26 por ciento; aunque todavía tenemos aumentos del 14 por ciento en feminicidio; en 9 por ciento en robo en transporte público individual; y en 26 por ciento en extorsión. Agradezco como siempre el apoyo del Gabinete de Seguridad”.

Ante estos resultados, el primer mandatario aseguró que no ha defraudado a quienes votaron por él.

“Creo pasado el tiempo no haber defraudado la esperanza de ese joven ni de quienes votaron por mi hace tres años, posiblemente haya quienes imaginaron que sería de otra forma, lo que han llegado a la conclusión en ejercicio de su libertad, y de su criterio, que no comparten mis ideas y que no les gusta mi estilo de gobierno, mi estilo de gobernar, pero nadie en honor a la verdad podrá decir que no he cumplido mi compromiso de desterrar la corrupción y destinar mi imaginación, experiencia y trabajo en beneficio del pueblo y de la nación”.

Entre los asistentes se vio a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, quien aseguró que la 4T va "a todo dar" y no ha habido aumento de tarifas ni apagones.

Quien tampoco estuvo presente fue el canciller Marcelo Ebrard, por su visita a Francia en el Foro de Igualdad.