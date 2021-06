Este miércoles, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobará si procede o no, retirar el fuero al diputado federal del PT, Mauricio Toledo Gutiérrez, para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pueda procesarlo por el delito de enriquecimiento ilícito que le imputa.

En el caso del ex perredista, el dictamen que se discutirá este miércoles por la tarde sobre el Juicio de Procedencia, resuelve que Toledo Gutiérrez incurrió en excesos patrimoniales no justificados, al menos por un monto superior a once millones de pesos, cuando fue jefe delegacional en Coyoacán postulado por el PRD de 2012 a 2015 y posteriormente cuando fungió como “consultor privado”.

Y es que Mauricio Toledo reportó inmuebles millonarios, como departamentos y otros bienes como automóviles de lujo, cuyo costo no corresponde con sus ingresos, por lo que existen elementos suficientes para declarar procedente la solicitud de la fiscalía capitalina el pasado 25 de enero, instancia que lo acusa de enriquecimiento ilícito.

La Secciòn Instructora revisará también el caso del diputado de Morena, Saúl Huerta Corona acusado de delitos sexuales en contra de menores de edad.

Además de desahogar la etapa de presentación de alegatos, se aprobará también el dictamen para retirar el fuero al legislador poblano, para ser procesado por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, por ser presunto responsable de acoso, abuso y violación sexual equiparada.

Una vez que la Sección Instructora apruebe si ha lugar al desafuero, el dictamen será remitido a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, instancia que convocaría a un periodo extraordinario de sesiones para que, en fecha próxima, el Pleno de San Lázaro se erija en Jurado de Procedencia y retire la inmunidad constitucional al petista Mauricio Toledo y al morenista, Saúl Huerta.