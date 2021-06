López-Gatell, de la “imbecilidad a la bestialidad": PAN

Lilly Téllez, senadora del PAN, afirmó que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pasó de "la imbecilidad a la bestialidad", al declarar que la denuncia de falta de medicamentos para niños con cáncer es un intento de golpe de Estado para el régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La panista declaró que el presidente dejó a los niños con cáncer sin medicamentos y "mandó al subsecretario a calumniar a sus padres".

En Twitter, Lilly Téllez escribió:

"Los moneros festejan a pesar del dolor de las familias ante la más brutal negligencia criminal de la 4T".

En tanto, Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado, afirmó que Hugo López-Gatell subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, debería ir a la cárcel por la negligencia criminal de dejar sin medicamentos a niños con cáncer y por politizar este tema.

Calificó de vergonzosos los dichos de López-Gatell, de que las denuncias por la falta de oncológicos es un intento de golpe de Estado en contra de López Obrador.

La panista exigió que el funcionario entienda que los niños con cáncer no tienen ideología y no están pensando en politizar su exigencia.

Aseveró que López-Gatell debe de reconocer que esta falta de medicamentos es el rostro más inhumano del gobierno de López Obrador.

“López-Gatell no debería ir al IMSS, ni al ISSSTE, ni al INSABI, debería ir a la cárcel, esta negligencia criminal ha costado vidas y él de manera inentendible sigue politizando, incluso, hoy el tema de las medicinas para los niños con cáncer. Hacer un señalamiento de esa magnitud, demuestra la falta de sensibilidad del subsecretario”, aseveró.

Insistió que López-Gatell “no ha podido dar pie con bola, la verdad es que no puede, no tiene la capacidad, no ha logrado sacar adelante ni la vacunación ni la contención de la pandemia” y, ahora, se atreve a señalar que hay un complot internacional en medio de la promesa que iba a haber medicinas para los niños con cáncer y no las hubo.