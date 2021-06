CDMX, primer lugar en Latinoamérica de Ciudades Americanas del Futuro 2021

La Ciudad de México obtuvo el primer lugar en Latinoamérica de Ciudades Americanas del Futuro 2021/22, Americas City of the Future por su nombre en inglés, anunció la unidad de inteligencia del Financial Times.

La capital del país fue clasificada en primer lugar de América Latina para la inversión extranjera directa, por haber recibido un total de 353 proyectos de inversión en el periodo considerado. Este es el número de proyectos de inversión extranjera en cualquier otra ciudad de América Latina y el tercero en todas las ciudades del continente.

La CDMX también se llevó el séptimo lugar en la categoría de Potencial Económico en todo el Continente Americano.

Además de Sao Paulo, la Ciudad de México es una de las únicas dos ciudades latinoamericanas que aparecen en la lista de las 10 principales en Potencial Económico.

La calificación de Ciudades Americanas del Futuro es un ejercicio anual que hace la unidad de inteligencia del Financial Times, una publicación especializada que da seguimiento a las inversiones globales y el desarrollo económico.

Los criterios de calificación utilizados en este ejercicio son: potencial económico, contexto amigable a los negocios, capital humano y estilo de vida; costo efectividad; y conectividad.