Se “aplacan” aspirantes al Senado

Las cinco senadoras de Morena que aspiran a presidir la Mesa Directiva del Senado, aceptaron un acuerdo que contempla no promocionar en medios de comunicación sus pretensiones, tampoco buscarán respaldos públicos y se respetarán entre ellas.

Bertha Caraveo, Imelda Castro, Martha Lucía Micher, Ana Lilia Rivera y Marybel Villegas, tendrán que esperar hasta la segunda semana de agosto para hacer una especie de campaña en su intento de suceder a Eduardo Ramírez, actual presidente de la Cámara Alta.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, explicó en qué consiste el acuerdo aceptado por las cinco aspirantes:

“Que por respeto al presidente y a la Mesa Directiva actual, se esperen los tiempos formales que serán después de la segunda semana de agosto. No hacer campañas, respetarse todas y no autopromocionarse. Que sea un proceso unitario que no genere fisuras, que no genere ninguna división entre nosotros. Después de agosto, la segunda semana habrá elección abierta, libre por parte de los compañeros”, indicó Ricardo Monreal.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, mencionó que hasta ahora son cinco las senadoras que han manifestado su aspiración, pero podría haber más candidatas.

Dijo que la decisión del grupo mayoritario es que sea una senadora de Morena la que presida la Mesa Directiva del Senado para el primer periodo del primer año de ejercicio de la LXV Legislatura.

Ricardo Monreal descartó que el senador del Partido Verde, Rául Bolaños Cacho-Cué pueda ser el presidente del Senado, pues dijo “no hay forma y no hay condiciones”.