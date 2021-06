Las elecciones del 2024 están muy lejos: Ebrard

Luego del peritaje de la línea 12 que se colapsó por fallas estructurales en su construcción, el canciller Marcelo Ebrard insistió en que se tomaron decisiones colegiadas.

Indicó que se encuentra concentrado en su trabajo y dijo que las elecciones del 2024 están “muy lejos”.

Tras ser cuestionado en el sentido de que si la tragedia de la Línea 12 afecta sus aspiraciones hacia la sucesión presidencial, Ebrard defendió su gestión en el actual gobierno y dijo que es un servidor público eficaz.

"Siempre me dicen que tengo esa aspiración y que eso es lo que explica mis acciones. Pero como usted ve, y lo acabamos de ver ahorita, yo trato de ser, y he sido, un servidor público eficaz, eficiente. Y esa es mi tarea. Ya el 24 está muy lejos, no es lo de hoy. Hoy hay que cumplir lo que tenemos como encomienda", puntualizó.

En entrevista luego de la presentación del Pabellón México en la Expo Dubái 2020, aseguró que la sucesión presidencial no es algo en lo que esté ocupado.

“Yo me estoy concentrando en mi trabajo. Para mí, ese tema es un tema que está muy lejos todavía y habrá que ver qué sucede. No me anima o no es lo que guía mis tareas", subrayó en la sede de la cancillería.

Cuestionado sobre el informe preliminar presentado por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum donde se exponen fallas estructurales en la construcción de la Línea 12 del Metro que se construyó cuando Ebrard gobernaba la capital, dijo que esperará a ver cómo evoluciona la información de los peritajes.

"Lo que yo les compartí ayer es lo que tengo que informar, bueno pues cómo se hizo está obra. Es una obra muy grande, participan muchos cuerpos técnicos. Habrá que ver qué dicen respecto a algo que es preliminar, porque así entendí que es, un preliminar Fase 1", apuntó.

Desde ayer Marcelo Ebrard expuso que para esclarecer los hechos se requiere “una indagatoria que revise todo el proceso de toma de decisiones en el diseño, trazo, supervisión y mantenimiento de la obra.