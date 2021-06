A Claudia Sheinbaum todo el apoyo necesario por lo ocurrido en L-12: AMLO

Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador su apoyo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en torno al peritaje realizado en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional enfatizó que la mandataria capitalina contará con lo necesario en primer lugar para que el transporte esté en funcionamiento lo antes posible.

“Una es el castigo a los responsables y la otra tiene que ver con la construcción de la línea y la rehabilitación, informé a la Jefa de Gobierno porque aquí lo externé de que nosotros vamos a ayudar para que lo más pronto posible se restablezca la línea porque es un servicio muy importante para la gente, independientemente de la cuestión judicial que debe de atenderse, nosotros vamos a ayudar porque lo que queremos es que los pobladores de Chalco, de Iztapalapa, de Tláhuac, puedan tener ese servicio lo más pronto posible”.

Pero también aseguró, que contará con el Primer Mandatario ante los ataques políticos que ha tenido Sheinbaum Pardo a quien aseguró, han buscado echar a pelear con el canciller Marcelo Ebrard, quien era jefe de gobierno, cuando se construyó la conocida Línea Dorada.

“Todo mi apoyo y mi respaldo también porque los adversarios nuestros, se han lanzado con todo en este caso, hasta el New York Times, entonces hay desde luego una estrategia politiquera, se usó en vísperas de la campaña para afectar al movimiento al que pertenecemos, en las elecciones, hubo guerra sucia, llamadas telefónicas, y todos los medios”.

Ante el cuestionamiento si con el incidente que causó la muerte de más de 20 personas, terminará las aspiraciones presidenciales que pudieran tener Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, el Jefe del Ejecutivo Federal simplemente aseguró que en el movimiento de transformación tiene a muchos que pudieran sucederlo mientras la oposición no cuenta con nadie.

“Muy vulgar porque ni Marcelo ni Claudia van a caer en la trampa y nosotros tenemos muchísimos con posibilidad de llegar a ser presidentes, hombres y mujeres, el problema lo tienen ellos ¿de dónde lo van a sacar? ¿Quién, Claudio, la esposa de Felipe Calderón, Quadri, va a regresar Diego, Chong, quién? ¿Loret de Mola, porque puede ser o Krauze, o Aguilar, de dónde, creen que el pueblo está dormido?”

Sin embargo, aseguró que la guerra sucia, si impactó en los comicios del pasado seis de junio porque dijo, causó que algunas personas votaran por coraje.

“No tienen gente honesta, no tienen gente íntegra, no tienen gente que le tenga amor al pueblo, vean quienes ganaron aquí con la alianza conservadora, la gente ni supo por quién votó, son impresentables, fue el coraje porque los envenenaron con la guerra sucia, con esto del tren y lo mismo que se estaba dejando sin apoyo a los niños con cáncer, que no se estaba apoyando a las madres solteras”.

Y recomendó a la posición el entender que ya son otros tiempos distintos y no se puede robar pues enfatizó que los de la oposición se encuentra “muy menguados y no tienen personas de prestigio que puedan representar algún proyecto” a pesar de esto les recomendó “echarle ganas”.