No se hará un uso político de los recursos en CDMX: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la relación con los alcaldes electos de la ciudad será institucional.

Y afirmó, en abierta respuesta a los ocho nuevos alcaldes que ayer constituyeron la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México, en su mayoría provenientes de la Alianza Va por México, que no va a cambiar la formula de distribución de los recursos que se destinan a cada demarcación.

Y es que la Unión tiene como objetivo que haya “una redistribución” del presupuesto más equitativa de la que se tiene actualmente.

A esto, la jefa de Gobierno dijo: “Por ahí escuche esta vieja idea de que quien cobre impuestos se quede con esos impuestos. Es una idea, que no tiene nada que ver con un sistema equitativo donde haya una distribución de los ingresos para que ahí donde menos hay, haya una distribución”.

“Imagínense”, comentó, que los estados ricos de la República cobraran sus impuestos y se los quedaran y los estados del sur pues no recibieran lo que es una distribución correcta. En la Constitución esta establecido una distribución justa de los recursos de acuerdo a una fórmula.

“Y en la Ciudad de México por primera vez transparentamos esa fórmula y esa fórmula va a permanecer. No se va a hacer un uso político de los recursos ni mucho menos y va haber un trato institucional”.

Y dijo que en su oportunidad los nuevos alcaldes se podrán reunir con el secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum volvió a insistir en que no hay ninguna confrontación con e secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por el tema de la línea 12 y que no va a hacer más comentarios sobre el reportaje del New York Times.