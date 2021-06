Presentará AMLO proyectos para reforma energética, electoral y GN

La situación energética, la electoral y a la Guardia Nacional, serán los próximos temas que le presidente Andrés Manuel López Obrador buscará reformar en lo que queda de su administración.

Así lo dio a conocer el primer mandatario en la mañanera de este martes donde explicó que la iniciativa más urgente será la que envíe en los próximos meses para dar mayor fuerza a la Comisión Federal de Electricidad tras la negativa a la Reforma a la Ley Eléctrica que dieron los legisladores.

“Entonces qué nos queda pues tres reformas constitucionales… una, que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad, necesitamos una reforma para que no paguen más por la luz los usuarios domésticos, los pobres, los integrantes de la clase media, que las grandes corporaciones porque así están ahora… No es para que desaparezcan -lo aclaro- estas empresas particulares, no, van a continuar, pero vamos a poner orden para que el 54 por ciento de mercado corresponda a la Comisión Federal de Electricidad y el 46 por ciento a particulares”.

Y lanzó una advertencia para que paguen el costo político quienes decidan no apoyar su propuesta.

“Yo no quería llegar a una reforma constitucional en materia eléctrica, pero todavía no se publicaba la ley que fue aprobada y empezaron a aprobarse por los jueces los amparos, entonces qué nos queda, una reforma constitucional, si los legisladores dicen que no yo ya cumplí si ellos quieren seguir apoyando esta injusticia que asuman su responsabilidad”.

Desde Palacio Nacional indicó que para el próximo año propondrá una reforma electoral que permita mayores ahorros en elecciones y contengo con instituciones electorales que realmente garanticen la democracia con o sin el Instituto Nacional Electoral.

“Sí, sí, ya sea el mismo, o sea, pero verdaderamente independiente.

INTERLOCUTORA: ¿Con qué elementos se garantizaría esa independencia?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a analizar, porque ahora no es así, resulta que son los partidos los que nombran: tres un partido de los de antes y tres otro partido de los de antes y se reparten, y así está el Tribunal Electoral. Entonces, tenemos que buscar la forma de que de verdad sean ciudadanos honestos y demócratas, que no estén controlados por el Ejecutivo, por el presidente, pero tampoco por los grupos de intereses creados”.

Esta reforma, dijo, buscará bajar los costos que se destinan para el INE, los partidos y el Tribunal Electoral. La propuesta también prevé eliminar a los 200 legisladores plurinominales, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.

Por último dijo, para evitar que se eche a perder como la Policía Federal, el último proyecto será el solicitar que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaria de la Defensa Nacional.