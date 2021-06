Reconocidos investigadores y expertos en Derecho, expresaron sus dudas y hasta desconfianza en la consulta del Ministro Arturo Zaldívar a la que someterá entre los integrantes de la Corte el tema de la reforma al Poder Judicial que incluye la ampliación de su mandato por dos años más al frente d la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal.

De hecho, estos especialistas se pronunciaron por que senadores y diputados no se vayan con la finta e interpongan una acción de inconstitucionalidad para derogar el polémico artículo 13 transitorio de la llamada “Ley Zaldívar”.

Se trata de Juan Francisco Torres Landa, secretario general de la organización Mexicanos Unidos contra la Delincuencia; María Marván Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Martín Reyes, coordinado de Licenciatura del CIDE y la Secretaria de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, Claudia Pastor Badilla.

Al participar en el foro: La autonomía judicial, la división de poderes y los derechos de las minorías parlamentarias: una visión desde la academia, que organiza la Cámara de Diputados, Juan Francisco Torres Landa alertó que la consulta propuesta por Zaldívar es en realidad una trampa, una celada, o al menos un distractor en favor del propio ministro presidente de la Corte y de otros integrantes.

“La consulta que hoy publica en su red social el ministro presidente Zaldívar no quita, no elimina ni siquiera disminuye las preocupaciones que acabo de señalar, podría ser un distractor, es un ingrediente que hace más patente la celada que se está tratando de hacer. El llamado es puntual, la acción de inconstitucionalidad que se presente oportunamente debe ser resuelta en sus términos por 8 ministros al menos, por no decir que sea la totalidad. Es un ataque directo a la Constitución y no tiene un solo ápice de razón”.

En su oportunidad, María Marván, pidió no bajar la guardia pues la consulta, solo imprime un nuevo factor de incertidumbre pues no se sabe qué efectos legales tiene, si es vinculante o no, etc.

“No podemos bajar la guardia hay que seguir preparando todo para la acción de inconstitucionalidad y quienes estamos desde la academia y desde la ciudadanía defendiendo la división de poderes haremos todo por apoyar esta acción de inconstitucionalidad”.

Y quien coincidió en las previsiones, fue el coordinador de la carrera de Licenciatura del CIDE, Javier Martín Reyes, quien solicitó a los legisladores no irse con la finta de que la consulta que propone el ministro Zaldívar sea una vía de solución por lo que recomendó también interponer lo antes posible la controversia constitucional.

“Yo creo que las acciones de inconstitucionalidad que se presenten eventualmente, tanto de parte del Senado como de la Cámara de Diputados son fundamentales. Yo creo que no hay que irnos con la finta de la consulta, pero si me queda claro que la vía idónea para poder invalidar con efectos generales todo el artículo décimo tercero transitorio es la acción de inconstitucionalidad”.

A nombre de las diputadas que impulsan dicho recurso legal, la morenista Lorena Villavicencio, aseguró que la acción de inconstitucionalidad, va!