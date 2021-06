AMLO agradece la gran participación electoral

El presidente López Obrador aseguró los comicios de ayer, no fueron elecciones de Estado, como ocurría antes donde intervenía el aparato gubernamental para influir en la votación. Sostuvo que su partido, Morena y sus aliados alcanzaron la mayoría de diputados en San Lázaro para manejar el Presupuesto 2022 y con ello, se garantizan los programas sociales para los más pobres.

Consideró que ayer se votó por dos proyectos distintos y contrapuestos, pero se consolidó el camino hacia la democracia como nunca había ocurrido antes, y además, agradeció a todos los participantes en el jornada electoral, de hecho, dijo estar feliz, feliz, feliz, por la amplia participación de la gente en una elección intermedia, pues generalmente en este tipo de comicios no hay tanta participación ciudadana, lo cual le dio mucho gusto.

Hay que decir que, efectivamente no se le veía molesto como otras veces, sin embargo, señaló que los resultados preliminares no se informaron bien, sino de manera distorsionada, pues es falso que Morena no haya logrado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, aclaró que nunca ha tenido mayoría calificada y que algunas veces logró una votación así , de dos terceras partes de los legisladores, gracias al apoyo de sus aliados.

López Obrador pidió a los medios de comunicación, sobre todo de televisión, que revisen bien esa información, e insistió que Morena no perdió la mayoría simple, es decir la mitad mas uno, pues calculó que al final obtendrá algo así como 180 diputados de los 300 en disputa de mayoría relativa y que aún no se acaban de contar todos los votos. Además, faltan los de representación proporcional.

El presidente fue cuestionado si la pérdida de curules federales y alcaldías en la Ciudad de México, que es el principal bastión de Morena, representa un voto de castigo a su gobierno y el de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, respondió que no, dijo que en el caso de la capital del país, hay que trabajar mas con la gente, y que no siempre se puede ganar todo,

Señalo que Morena tendrá la mayoría de las gubernaturas y eso es un gran avance, pues de las 15 en disputa solo tenía una y ahora ganará mas de la mitad. Lo más importante, dijo, es que ya desde el poder no se compra el voto, y aunque hubo casos de mapachería no hubo trampas como antes.

Se le preguntó también, sobre la promulgación de la reforma al Poder Judicial que extiende dos años más el mandato del presidente de la Corte, y si él piensa también ampliar su mandato, contesto que no, que es Maderista y que en el 2024 dejará el cargo o antes, el año próximo cuando se ponga a consulta la revocación o no de su mandato.

En caso de que el pueblo le retire su apoyo, se ira a Palenque, dijo, y que lo único que le preocuparía es no concretar algunas obras como el Tren maya que está previsto concluir en el 2023.

Reitero que este martes sostendrá un encuentro privado con la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, con quien dialogará sobre temas de migración y con quien firmará un convenio de cooperación en esa materia.