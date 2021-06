Kamala Harris se reunirá con López Obrador el próximo martes

Confirma el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que será el próximo lunes cuando llegue a México, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

En la mañanera de este viernes, detalló que la agenda de la diplomática se hará el martes desde las 10 de la mañana cuando se reúna con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Está confirmado que la vicepresidenta llega a México el lunes por la noche, ya tarde, proveniente de Guatemala, va a estar aquí el martes, el martes ya en la tarde sale a Estados Unidos, la agenda que tenemos acordada es reunión aquí en Palacio Nacional de la vicepresidenta de Estados Unidos y su comitiva, primero tendrá un diálogo con el señor Presidente de la República y después tendremos una reunión aproximadamente de hora y cuarto, hora y media de ambas delegaciones y los temas de agenda que se han acordado, tienen que ver con lo que el señor presidente López Obrador ha venido proponiendo, insistiendo, de que nos pongamos de acuerdo para acelerar el crecimiento de la inversión del bienestar social en el sur de México, y en Guatemala, Honduras y el Salvador para que la migración sea opcional y o obligada por la violencia y la inseguridad”.

Reconoció que aún hay temas pendientes entre ambas naciones como el lograr la disminución del tráfico de drogas y armas que dijo, es un asunto urgente a tratar.

“Así como México tiene que hacer muchas cosas para reducir la producción y trasiego de drogas a Estados Unidos, Estados Unidos tiene que limitar drásticamente el acceso a armas de alto poder para evitar que la delincuencia lo tenga, ese es el acuerdo, cuál es el compromiso tuyo y cuál es el compromiso mío, lo que no se puede es sólo yo tener un compromiso y tu no, o viceversa… yo diría que si lo vemos de manera conjunta, la revisión de los datos, no se ha logrado en lo que va del siglo reducir el tráfico de armas como tampoco se ha logrado reducir el trasiego de drogas y como tampoco se ha logrado reducir el consumo”.

Y es que puso como ejemplo que en el estado de Texas, recientemente se aceptó un cambio en la legislación donde casi no pide requisitos para la compra de armamento. El titular de Relaciones Exteriores también aclaró que en esta visita no se incluye reunión en el Senado de la República ni con organizaciones de migrantes.