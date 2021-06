Afirma AMLO que la seguridad para unas elecciones en paz está garantizada

México no vive un escenario de inestabilidad ni confrontación como en otras naciones donde se llevan a cabo elecciones, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al insistir que la población no debe temer al participar en los comicios el próximo domingo.

En la mañanera, el Primer Mandatario enfatizó que en el país existe tranquilidad.

“No les conviene que se sepa sobre lo que sucede en otras partes donde hay inestabilidad, hay confrontación, hay violencia política, en México no, eso lo hemos logrado entre todos y por más que quieran magnificar, no obedece a la realidad, como dice la canción de Pablo, no vivimos en una sociedad perfecta hay paz y hay tranquilidad en el país”.

Aunque reconoció los secuestros y asesinatos de algunos candidatos así como la violencia en zonas como el municipio de Aguililla, en Michoacán, señaló que la seguridad para las elecciones está garantizada.

“A veces en las contiendas políticas electorales, se usa lo del miedo para que la gente no salga a votar, decirle a todos los mexicanos… que hay que participar, que hay que salir a votar, que no hay que tener miedo, que nosotros tenemos información de lo que está sucediendo en el país y se puede salir a votar sin riesgos, y hay que votar, hay participar”.

Enfatizó que existe avance en la inseguridad y muestra de ello es que ayer se registraron 57 homicidios, siendo que el promedio general es de 80 a 90 diarios.

“Manifestarle al pueblo de México y lo hago como siempre de manera responsable que el país está en paz, hay gobernabilidad, no hay riesgos de inestabilidad, estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días y se puede hablar de paz y de tranquilidad en el país”.

Por cierto que al hablar de las cifras récord en materia de vacunación contra COVID-19 dio a conocer que el próximo domingo, se suspenderá la aplicación de dosis, debido a las elecciones.

“Vamos a llegar posiblemente esta semana al millón, tenemos vacunas suficientes, les comentaba que a finales de semana terminamos de 50 a 59 primeras dosis, ya se tiene de 60 hacia adelante, se va a terminar primera dosis hasta el sábado porque se decidió no vacunar el domingo, entonces terminamos el sábado de 50 en adelante y continuamos con 40 a 49, con mujeres embarazadas y vamos a cumplir para que en octubre se tengan vacunados a todos los mayores de 18 años”.

Destacó que para alcanzar el objetivo del millón, se logró un récord más al ponerse más de 800 mil vacunas el pasado martes e indicó que será después de los comicios cuando se continúe atendiendo a la población de 40 a 49 años además de mujeres embarazadas.