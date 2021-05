Manifestación de ex federales deja lesionados en inmediaciones del AICM

Ex policías Federales quienes se han pronunciado en contra de la incorporación a la Guardia Nacional, una vez más toman las calles por lo que la mañana de este viernes en dos ocasiones intentaron bloquear a el Circuito Interior a la incorporación con la Terminal I del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, registrándose un enfrentamiento con policías de Seguridad Ciudadana.

El saldo hasta el momento es de un ex federal lesionado, cinco más con golpes leves, al igual que otros de los preventivos, por lo cual se e reforzó el cordón de seguridad con más de 400 elementos para encapsular a los ex agentes y evitar el cierre de esta avenida, y no afectar a cientos de usuarios y trabajadores del aeropuerto capitalino.

Víctor Sandoval (W Radio)

Los manifestantes protestan ante la negativa sobre la reducción de los interese de Fovissste por créditos de vivienda adquirida, mismos que se han elevado muy por encima del costo real de los departamentos o casas por lo que aseguran que son impagables y que en muchos casos el Fovissste les ha presionado para el desalojo de sus inmuebles por falta de pago.

Víctor Sandoval (W Radio)

Finalmente aseguran que no se van a retirar hasta que haya una respuesta y que presentarán una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad y una denuncia ante la Fiscalía de General de Justicia de la CDMX por presunto abuso del uso de la fuerza en contra de los manifestantes.