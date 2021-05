Suspenden "sesión a distancia" del Congreso

En un hecho inédito, este miércoles fue suspendida la sesión a "distancia" de la Comisión Permanente, del Congreso de la Unión por un bloqueo a las instalaciones del Senado de Comerciantes que pedían apoyos a vivienda.

Eduardo Ramírez, senador de Morena y presidente de la Comisión Permanente y del Senado, declaró en un tuit que "al no existir las condiciones materiales y técnicas adecuadas, se difiere la sesión plenaria de la Comisión Permanente de hoy 26 de mayo. Se cita a la siguiente el lunes 31 de mayo a las 14 horas".

El bloqueo comenzó en las primeras de este día y fue hasta las 14:16 horas, cuando el presidente de la Comisión Permanente giró un citatorio para convocar a sesión el próximo lunes.

Sin embargo, la oposición acusó tácticas dilatorias y "mano negra" de la bancada de Morena y sus aliados los partidos del Trabajo, Verde Ecologista y Encuentro Social para posponer la sesión y con ello rehuir a la discusión de los temas de relevancia nacional como la violencia en el proceso electoral, el asesinato de candidatas y candidatos, el colapso de la Línea 12 del Metro y muchos otros que fueron agendados para su debate

A las afueras de la Cámara de Senadores, legisladores de oposición manifestaron su descontento e inconformidad por esta acción dilatoria de Morena y sus aliados políticos.

Julen Rementeria, coordinador del PAN en el Senado:

"Inexplicablemente no se puede llevar a cabo una sesión a distancia, cuando la plataforma puede desarrollarse más allá que estemos dentro del recinto o no, aquí están legisladores de distintos partidos que por supuesto estarían en condiciones de poder participar. Ya hay quórum pues en la propia sesión abierta de manera virtual e inexplicablemente no hay sesión. Lo que tienen es miedo de debatir los temas, porque saben que las preferencias electorales se les están cayendo", apuntó.

Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI insistió en que la sesión podría realizarse a distancia.

"No tiene que estar físicamente presente el presidente de la Comisión Permanente, en este caso el senador Ramírez en el Senado de la República, donde esté con dos secretarios a distancia puede continuar con la sesión, de tal manera que no nos queda más que suponer que es esta falta de voluntad de debatir", aseveró.

Abiertamente el senador Manuel Añorve no descartó que la movilización pudo haber sido enviada para boicotear la sesión, además de que no se presentaron los Morenistas y sus aliados, excepto el diputado petista, Gerardo Fernández Noroña.

Tampoco se pudo instalar la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, que preside la senadora del PAN, Kenia López.

Sólo seis de 14 integrantes se conectaron, faltando los representantes de Morena y sus aliados políticos.