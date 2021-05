Confía AMLO en liberación de normalistas en Chiapas

Esta administración no reprimirá a nadie y menos a los jóvenes fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la detención de más de 90 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumatzá en Chiapas, que el pasado 18 de mayo tomaron una caseta para exigir la convocatoria, del examen profesional de ingreso de manera presencial.

Durante la mañanera, el Primer Mandatario confió que todos sean liberados e indicó que la Secretaría de Gobernación da seguimiento a lo ocurrido.

“Tengo la información que ya se está liberando a los muchachos, mujeres y hombres.

-Considera que se va a liberar a todos.

-Yo creo que si porque hay la voluntad que se dialogue y se llegue a un acuerdo, nada más mi recomendación es que no se use la violencia, ni de parte de los que protestan ni de parte de la autoridad, no a la violencia”.

Así mismo pidió tener cuidado de la intervención de los provocadores que dijo, se da en cada manifestación.

“Que haya justicia, lo más eficaz es la no violencia, la resistencia civil pacífica, como lo hizo Gandhi, como lo hizo Mandela, como lo hizo Martín Luther King, no a la violencia y no vamos nosotros como gobierno nunca a reprimir al pueblo y no vamos a reprimir a los jóvenes”.

Alertó que existen pseudolíderes que sólo buscan una negociación de dinero poniendo en riesgo a los jóvenes que buscan distintos fines. Ejemplo de ello indicó, que se dio en Puebla donde dos mujeres jóvenes fallecieron al aventarse del camión de una empresa refresquera, mientras realizaban una manifestación, refirió que el asunto es investigado debido a que además de la movilización, familiares de las víctimas denunciaron que fueron obligados para tener servicios escolares como comedor y otros beneficios.

Cabe destacar que los estudiantes de Chiapas, enfrentan cargos por los delitos de robo con violencia, daños, motín, atentados contra la paz, integridad corporal y patrimonial de la colectividad y pandillerismo.