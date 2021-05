Entrega de tarjetas puede ser legal pero es una imprudencia: AMLO

Como imprudente calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador, las distintas entregas de tarjetas de apoyo que se da en los estados del país en plena temporada electoral.

Y es que durante la mañanera, se le dio a conocer la tarjeta “Consuma Local” que de acuerdo a un reportero, se entrega en Guadalajara, Jalisco junto a una carta. El Primer Mandatario aprovechó para exhibir ambos documentos e hizo un llamado a detener esta práctica.

“Vamos a enseñarla, a ver si les da vergüenza… bueno la recomendación es puede ser legal pero considero que es una imprudencia, no es oportuno estar entregando estas tarjetas en vísperas de las elecciones… un exhorto de buena voluntad porque puede ser legal pero no debe de entregarse ninguna tarjeta en estos tiempos, esperar a que pasen las elecciones y no ir a entregar casa por casa tarjetas de este tipo, que las autoridades y todos actuemos de manera responsable”.

El Jefe del Ejecutivo Federal también manifestó que no tiene temor a la firma de un manifiesto entre los partidos Acción Nacional (PAN) el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD) para crear una coalición que evite la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión.

“No pasa nada, no hay nada que temer, las guerras sucias no funcionan, porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy despierto, avivado, no es susceptible de manipulación, eso quedó atrás, lo más importante de todos los tiempos, el logro más importante ha sido el cambio de mentalidad de nuestro pueblo”.

Sin embargo lamentó el gasto de recursos que se dan en una campaña que mencionó es en su contra y que incluso puede incluir dinero de los mexicanos.

“Lamento que se gaste dinero a lo tonto porque todas estas empresas cobran mucho pero no funcionan, ni debería yo de estar dando consejos, asesorando pero en una de esas es hasta dinero público, entonces sí vale la pena señalar, recomendar de que eso ya no funciona y además suele revertirse, tiene un efecto de bumerang porque la gente está muy despierta, muy avispada, muy consciente”.

Enfatizó que lo más importante es mantener la soberanía y democracia en el país y tal es así que aunque fue cuestionado por la sequía que se vive en más del 87% de territorio nacional, mencionó que está al tanto y aunque dijo se ayudará a las entidades afectadas, esto será después de los comicios del 6 de junio a fin de no dar pie a que se utilice el dinero del presupuesto con propósitos electorales.