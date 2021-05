Niega el presidente Andrés Manuel López Obrador, haber ordenado el inicio de investigación y que se girará la orden de aprehensión en contra de gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Después que el Partido Acción Nacional afirmara que dicha acción fue resultado de una persecución política con fines electorales, el primer mandatario enfatizó que él no ha intervenido.

“Es una cuestión que está tratando la Fiscalía General de la República que es independiente, es autónoma yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, de dos caras como son los conservadores, que esa es su doctrina, la hipocresía, yo no puedo como titular del Poder Ejecutivo, encubrir a nadie, no soy tapadera, si al gobierno que represento llega un oficio para que se entienda bien, con todas las implicaciones que pueda tener, porque por encima de todo está la verdad”.

Y como en su oportunidad lo hizo en el caso de la acusación al ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, en la mañanera, sorprendió al presentar el oficio donde Estados Unidos solicitó a México información sobre García Cabeza de Vaca.

“Y yo represento al estado mexicano, por encima de todo entonces independientemente si es correcto o no es correcto, si es lo políticamente correcto o jurídicamente correcto, les voy a dar a conocer ahora mismo el oficio que envió la embajada de Estados Unidos, solicitando información del señor Cabeza de Vaca, por una investigación que ellos tienen de un presunto lavado de dinero”.

Explicó que la carta fue enviada al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto quien a su vez informó a la Fiscalía para hacer las investigaciones al respecto y otras que ya tenia en el camino.

“Están ellos actuando, saben bien que no podemos nosotros guardar nada y es muy probable y eso lo puede dar hoy a conocer Santiago Nieto, que se haya enviado la investigación a la Fiscalía General de la República porque todo lo que tiene que ver con este tipo de actividades, más si viene de un gobierno extranjero porque no queremos ser el hazme reír de nadie”.

Insistió que el Ejecutivo Federal no tiene que ver en la investigación por lo que sólo le corresponde transparentar el documento firmado por Joseph Gonzalez, agregado jurídico del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“El jurídico de (Estados Unidos) no lo conozco, ni con el FBI tampoco, ni con la DEA ni con la CIA, eso lo tiene que resolver la Fiscalía y el poder judicial y el legislativo, yo nada más lo que quiero porque hicieron una conferencia de prensa defendiendo al señor, los dirigentes de su partido y echándome la culpa, qué tiene que ver el Ejecutivo? Esto, sí nos mandan un oficio así, qué hacemos? Nos quedamos callados?”

Comentó que desconoce si el aún gobernador está prófugo y aunque recordó que es atribución del Senado de la República, nombrar a un gobernador interino, se pronunció porque el tema sea resuelto en Tamaulipas.

“Ese es un procedimiento, a mi no le parece eso, yo creo que lo deben resolver en Tamaulipas, tampoco debe haber vacíos, y se tiene que aplicar la ley pero desde que volvió a funcionar el senado, en la época de la reforma, en la República restaurada, se estableció un artículo que creo que ahora es el 76, en donde el senado puede nombrar a un gobernador interino para que se convoque a elecciones, es una facultad exclusiva del senado”.

Enfatizó que habría sido una vergüenza que “este señor” hubiera sido detenido en el país vecino y no en México, como ha pasado históricamente con políticos mexicanos.