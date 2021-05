El Tata Martino no le cierra las puertas al Chicharito Hernández

El técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, habló en conferencia de prensa y resaltó el buen arranque de temporada de Javier El Chicharito Hernández en la MLS, quien no fue convocado, aunque el estratega argentino dejó abierta la posibilidad de verlo nuevamente en el Tricolor.

“Javier no está en esta lista porque optamos por otros delanteros centros. Son 4 delanteros que elegimos nosotros y en estos no está Javier. Pero eso no significa que en otro momento no pueda ser convocado”

Sobre este mismo tema del Chicharito y el supuesto veto por indisciplina, el Tata Martino afirmó que la ropa sucia se lava en casa.

“Respecto a los conflictos que pueda haber con algún futbolista y que lo puedan alejar de la selección, en ningún caso va a ser un tema que yo vaya a explicarlo públicamente”

Por último, el seleccionador nacional también compartió su punto de vista sobre JJ Macías, quien tampoco fue tomado en cuenta por el momento futbolístico por el que atraviesa.

“Macías no está porque hay 3 futbolistas elegidos que nosotros entendemos que debíamos elegir. Es cierto además que la temporada ha sido complicada para Chivas, para Macías. Está claro que no ha tenido el mejor campeonato y es un chico que necesita seguir creciendo”