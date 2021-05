Al reconocer que se mantienen las diferencias, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió con diversos cuestionamientos al político y militante del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Fernández de Cevallos, por su solicitud de ser invitado a unan conferencia mañanera para responder a diversas acusaciones en su contra.

Un tanto sarcástico, el primer mandatario no dio un sí o un no y menos puso fecha para un encuentro, sin embargo, solicitó al ex candidato presidencial, aclare el trabajo hecho a favor de una empresa de jugos, para recibir miles de millones de pesos por devolución del Impuesto al Valor Agregado con uso de influencias.

"¡No pues, ay nanita!... es muy sencillo, que aclare, que diga si es cierto o no, que fue abogado de Jugos del Valle; que diga si es cierto o no, cómo sostienen los abogados, que ellos estaban solicitando tanto la empresa como el abogado que les devolvieran el IVA entrando el gobierno de Vicente Fox; que diga si es cierto o no, que sin que se terminara el juicio, llegaron a un acuerdo administrativo sin que se concluyera el proceso".

Siguiendo con los cuestionamientos remató de plano preguntando, de cuánto fue el moche que haya recibido el panista.

"Que diga si es cierto o no, que el acuerdo significó recibir miles de millones de pesos, que diga si es cierto o no que por esa devolución del IVA a Jugos del Valle, descontaron, participaciones federales a los estados, que diga si es cierto o no, que él utilizó sus influencias y que nos diga por último de cuánto fue el moche".

Después que Fernández de Cevallos asegurara en una carta que el jefe del Ejecutivo Federal le imputó conductas que constituyen delitos graves por estar vinculado a un grupo opositor que recibe fondos del gobierno estadounidense y se propone evitar que los recursos públicos se apliquen en beneficio de los mexicanos, además de participar como abogado en una maniobra ilegal e inmoral, López Obrador indicó que "El Jefe Diego" estaría en su derecho de denunciarlo pero le pidió no mentir, pues aseguró tener las pruebas de sus acusaciones.