Pide México a Estados Unidos explicación sobre financiamiento a organismos

La Secretaría de Relaciones Exteriores ya envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos, para solicitar información sobre el financiamiento que la embajada americana da a diversos grupos opositores, así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la mañanera el Primer Mandatario calificó como reprobable que desde el país vecino se otorgaron recursos por alrededor de 50 millones de pesos a la organización, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, encabezado por Claudio X. González desde 2018.

“Es algo reprobable de que un grupo opositor a nuestro gobierno que se ha dedicado a obstaculizar todas las obras que se están llevando a cabo, mediante la promoción de amparos como fue el caso del Aeropuerto dela Ciudad de México, el Tren Maya, se den estos financiamientos de un grupo extranjero, entonces ayer presentamos ya una nota diplomática pidiendo al gobierno de Estados Unidos una explicación sobre este caso”.

Al mostrar unas facturas en el Salón de Tesorería, indicó que entre los organismos que recibían dinero desde la Embajada con una agencia de Estados Unidos, también se encuentra Artículo 19. López Obrador enfatizó que existe injerencia ya que no se puede recibir dinero de otro país para asuntos políticos.

“Porque un gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país, la Constitución nuestra lo prohíbe, no se puede recibir dinero de otro país para asuntos políticos, es traición a la patria…

- Decía que puede ser una especie de injerencia…

- Claro es injerencia, es intervencionismo y es promover el golpismo y para definirlo conceptualmente, no necesariamente tiene que ver con el uso de las armas”.

En la nota diplomática enviada a la administración de Joe Bide, López Obrador dice reconocer, respetar y alentar el trabajo de la sociedad civil, sin embargo insistió que la agrupación de Claudio X. González ha sido explicita en su militancia política contra el gobierno mexicano por lo cual le pide considerar suspender dichos recursos.

“De ser así solicitamos atentamente que la agencia correspondiente considere suspender el apoyo financiero que proporciona la organización Mexicana Contra la Corrupción y la Impunidad, lo anterior en virtud que el financiamiento a actores políticos va en contra de las relaciones, del respeto mutuo e intervención propias de la relación entre el gobierno y de la administración de nosotros con la administración del presidente Biden”.

Así mismo se pronunció porque se dé a conocer el destino de los recursos pues dijo, pudo haber pagado también a columnistas y articulistas.

“Ahí tendrían que aclarar a quién le han entregado ese dinero, con transparencia, decir a dónde han destinado ese dinero porque puede ser que ese dinero, es hipotético pero habría que ver si no ha ido a parar a articulistas, columnistas, integrantes de los grupos de intelectuales orgánicos, abogados, despachos que elaboran los amparos en contra del gobierno”.

A pesar de todo, descartó que el asunto fuera tema de discusión con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, con quien el jefe del Ejecutivo Federal, sostuvo una conversación telefónica este viernes.

“No porque no está en la agenda y no es nuestro propósito crear malos ambientes, no, ella merece todo nuestro respeto, se ha portado muy bien igual que el presidente Biden, esto es otro asunto, es un encuentro de una hora, yo o voy a poder estar todo el tiempo porque voy a una gira de trabajo, ella ya lo sabe pero se van a quedar los equipos de trabajo”.

Por último descartó que desde Estados Unidos se esté fraguando un golpe de estado contra su administración. En el documento sobre donaciones de la embajada estadounidense difundida por la Presidencia, durante el 2018 al 2021 la organización que más recursos recibió fue Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos con 63 millones de pesos seguida de Pronatura México con 52.8 millones y en tercer lugar Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad con 41 millones de pesos, en quinto sitio se encuentra Artículo 19 que recibió en dicho periodo 29.3 millones.