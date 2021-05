Lamenta AMLO que lo responsabilicen por el desplome de trabe en Línea 12

Nuevamente el llamado a esperar fue hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre los responsables del desplome de la trabe en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Durante la mañanera, el Primer Mandatario, fue cuestionado sobre los responsables morales de lo ocurrido a lo que aseguró que inició una campaña de linchamiento desde algunos medios de comunicación, donde lo señalan a él por su política de austeridad.

“A ya sabes quién… a ya sabes quién, imagínense que andan… y como deben esgrimir algo porque ni siquiera puedo decir argumentar, tienen que utilizar alguna escusa, algún pretexto dicen falta de mantenimiento, entonces dicen es culpa del Presidente, por la austeridad, el Gobierno Federal no maneja el sistema de transporte colectivo del Metro, es un sistema que depende del gobierno de la Ciudad de México, es una obra que se hizo hace relativamente poco, cuántas veces le han dado mantenimiento a los segundos pisos”.

Por ello insistió que deberán ser los peritos expertos quienes determinen qué pasó, qué fue lo que falló y quienes son los responsables. Desde Palacio Nacional también fue cuestionado por el motivo por el cual no ha visitado el lugar de la tragedia en Tláhuac, ni ha visitado a los heridos, la respuesta, que ese no es su estilo.

“Porque ese no es mi estilo, eso tiene que ver más con lo espectacular, que se hacía antes, estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos, eso ya también al carajo, ese estilo, demagógico, hipócrita, eso tiene que ver con el conservadurismo”.

El Jefe del Ejecutivo celebró la decisión de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para solicitar la participación de expertos en la materia pues dijo a demás de determinar las responsabilidades en materia de construcción y supervisión, también podrán indicar si hizo falta algún tipo de mantenimiento, en dicho escenario pidió a la población tener confianza de su administración ya que enfatizó, no serán encubridores de quienes resulten responsables.