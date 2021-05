La mayoría de Morena y sus aliados en la Comisión Permanente, 13 votos en pro y 20 en contra, rechazó la integración de una Comisión Especial plural del Poder Legislativo, para dar seguimiento a las investigaciones sobre el colapso de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro.

Los morenistas dijeron estar en contra de la “política carroñera” y se negaron a la creación un un grupo espacial que contribuya a conocer las causas de la tragedia, que dejó un saldo de 25 personas fallecidas y 79 lesionados.

Las y los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional y de los partidos del Trabajo y Encuentro Social, rechazaron esta propuesta del PAN, que contenía también la comparecencia de Marcelo Ebrard para explicar lo ocurrido, en su calidad de ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, pues en su administración se construyó e inauguró esta línea del Sistema de Transporte Colectivo.

También, la mayoría legislativa rechazó la integración de un Comité Técnico independiente, que se encargaría de realizar todos los peritajes sobre lo ocurrido.

Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado, endosó la responsabilidad de esta tragedia a Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores; a Mario Delgado, presidente de Morena; y a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Han fallecido 25 personas por la irresponsabilidad de Marcelo Ebrard, de Mario Delgado y de Claudia Sheinbaum, todos amigos y empleados de López Obrador. No empleados de los mexicanos, no se equivoquen, empleados de López Obrador. Por ello debe venir aquí a la representación de los mexicanos Marcelo Ebrard Casaubón, no traten de solapar, de encubrir la corrupción, se han llenado la boca hablando de honestidad, cómo se atreven a crearse honestos, cuando son la opacidad en su máxima expresión. Es claro que López Obrador vive en la comodidad del Palacio Nacional, que no se sube al Metro, no se da cuenta de la falta de mantenimiento”, dijo.

La panista criticó que el Gobierno capitalino haya dejado en el desamparo a los lesionados y a los familiares de las víctimas ,de lo que llamó “negligencia criminal”.

Reprochó también el subejercicio de más de 9 por ciento que se registró en el presupuesto del Metro.

La mayoría de Morena también rechazó un punto de acuerdo de Movimiento Ciudadano para que el incidente del lunes pasado no quedara en la impunidad y se revisaran todas las instalaciones del Metro a fin de evitar más accidentes.