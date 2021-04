Córdova advierte sobre discurso contra el INE de diversos actores políticos

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, llamó a todas las autoridades electorales a refrendar su compromiso con México, así como a cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Lorenzo Córdova advirtió sobre el intento de diversos actores de construir el discurso de que los órganos electorales no son imparciales, ante lo cual “las autoridades electorales debemos actuar con base en los principios constitucionales de la función electoral, no dejar de explicar nunca nuestras determinaciones y no engancharse, las autoridades electorales no deben convertirse en un jugador más de la contienda”.

Agregó que a ellos les toca conducir el “juego y llevarlo a buen puerto”, no se trata de contraponerse, aseguró.

Córdova Vianello indicó que en la organización de las elecciones de 2021, las autoridades electorales enfrentarán tres desafíos, la inconformidad de la sociedad ante los grandes problemas estructurales de pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad e inseguridad; el contexto de pandemia a nivel mundial y las noticias falsas.