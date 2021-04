Condena a todo tipo de abuso, fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al caso del diputado de Morena, Benajmín Saúl Huerta, detenido el pasado miércoles, acusado de intento de abuso sexual en contra de un menor.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario indicó que este y otro cualquier tipo de abusos, no van a ser encubiertos por lo que espera que se sancione a los responsables.

“Condeno cualquier abuso, sexual, abuso en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidios, de quien sea, siempre he dicho que junto a la corrupción o de la mano de la corrupción se dejó caminar a la impunidad y desde que tomé posesión dije que no va a haber impunidad para nadie, ni para mi familia, quien cometa un delito tiene que ser castigado, porque no somos iguales y no vamos a encubrir”.

Respecto a que el legislador fue liberado al contar con fuero federal, López Obrador indicó que las autoridades deben actuar, por lo que recordó su propuesta de eliminación de este privilegio.

“Sí pero los afectados tienen que presentar denuncias… sí y ya no es la Procuraduría de antes, ya no es la mafia de poder la que tiene a su cargo el gobierno, es otra cosa, no somos iguales, entonces que se actúe”.

Y llamando a la oposición a que se serene, pues todo se resuelve, el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que, este tipo de casos, demuestran la importancia y necesidad de tener una verdadera democracia en el país, pues dijo que es el pueblo el que elige libremente y el que puede decidir si retira o no a los funcionarios que falten a sus obligaciones.