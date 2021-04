Incremento de inflación será transitoria y pronto bajará: AMLO

Advirtiendo que será transitoria, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el alza en la inflación anual que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la primera quincena de abril, se ubicó en 6.05%.

Y es que esta mañana, el INEGI refirió también que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) incrementó 0.06 por ciento, sin embargo durante la mañanera, el primer mandatario comentó que según sus datos, pronto esos números bajarán y destacó que en lo que va de su administración el precio no se ha depreciado.

“Acerca de la inflación es un asunto transitorio de acuerdo al informe que me han presentado… para que no se exagere la nota lo mejor es informar, así es el comportamiento de la inflación desde el 2001 al 2020, el informe es que va a bajar, ahora les voy a dar un dato que no les va a gustar a los conservadores, el del peso, nunca, en un inicio de gobierno en los últimos tiempos, había estado el peso mexicano, nuestra moneda, como ahora”.

Según las gráficas presentadas en el gobierno de Felipe Calderón la inflación inició con 8% y varió entre 5 y 3%, durante la administración de Felipe Calderón los números pasaron del 4% al 7% y terminando en 5%, en el gobierno actual se mostró ha variado entre el 5% disminuyendo al dos y actualmente ubicándola en 4.7%.

Respecto a la variación del precio del tipo de cambio se indicó que del 30 de noviembre de 2018 al 12 de abril del 2021, el peso mexicano en lugar de depreciarse, tuvo una ganancia de 1.1% frente al dólar.

Por cierto que este jueves, el jefe del Ejecutivo Federal, informó que la próxima semana se hablará sobre el trabajo para evitar que se mantengan los incrementos en el precio del gas, y es que aunque insistió que ha logrado que no aumenten los precios de energéticos como la luz y la gasolina, se siguen registrando incrementos en el gas estacionario y de cilindro en el país.