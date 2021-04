Estima grupo BBVA crecimiento económico del 4.7 por ciento

Al presentar su informe “Situación México”, el grupo financiero BBVA revisó a la alza su pronóstico de crecimiento para la economía del país y estimó que ahora crecerá a 4.7 por ciento.

Carlos Serrano, economista en jefe del grupo, advirtió que para finales del 2020, la economía alcanzó un PIB 3 por ciento abajo de su nivel pre Covid, advirtió que las exportaciones son el factor que ha favorecido mayoritariamente la recuperación, por la recuperación de Estados Unidos; sin embargo, señaló que esta se ubica a distintas velocidades, el consumo indicó también tiene un proceso de recuperación importante, el especialista, advirtió que la mayor preocupación se ubica en el terreno de la inversión privada, misma que tiene caídas en promedio del 13 por ciento.

“El componente que más nos preocupa es la inversión. La Inversión todavía está bastante por debajo de su nivel pre pandemia 13 por ciento, con un entorno desafiante hacia adelante…La Inversión ha caído en todos sus componentes, maquinaria y equipo tanto nacional como importado, así como construcción. Lo que está afectando la inversión es una serie de políticas pública que crean problemas de inconsistencia temporal y de incertidumbre que resultan en menores niveles de inversión, porque lo que realmente preocupa, no es la caída, que se dio en la inversión resultado de la crisis de la pandemia, quizá preocupa más lo que ocurría antes de la pandemia … desde el tercer trimestre de 2018, todos los meses sin excepción la inversión venía cayendo y creemos que todo esto se debe a los problemas de incertidumbre”, estimó el economista en jefe de Grupo BBVA.

Señaló que lo que ha afectado a la confianza es el mensaje constante de que las reglas del juego se pueden cambiar a mitad del juego, que los contratos sin mediación se pueden cancelar, lo que ha redundado en esta menor inversión. Señaló que un país, tiene todo el derecho de realizar todos los cambios que considere necesarios, pero no debe hacerlo cuando ya iniciaron las inversiones. Por ello estimó que los niveles pre pandemia podrían llegar a finales del 2022 o en el 2023. Apuntó que el empleo sigue con una alta afectación, principalmente para las mujeres a raíz del confinamiento…

“El mercado laboral todavía está en contracción, en particular el empleo formal todavía muestra debilidades importantes, ha empezado su recuperación si, pero todavía no es una recuperación completa, de la misma manera que la recuperación de la economía todavía no es completa…en 2020, pues lógicamente por la pandemia tuvimos uno de los años con menor creación de empleo neto, el más bajo en la historia reciente, en 2021, estamos anticipando una recuperación, pero todavía no va a ser suficiente para alcanzar los niveles de empleo que se hubiesen tenido antes de la pandemia y no solamente eso, sino que el mercado laboral se está recuperando pero con mayores niveles de informalidad, de sub ocupación y con condiciones críticas de ocupación”, consideró el integrante de Grupo BBVA.

Carlos Serrano consideró importante que avance en nuestro país una reforma fiscal, que dote al país de recursos suficientes para temas prioritarios como gasto social, revertir la caída en la inversión pública, ya que dijo de no ir en ese sentido en los próximos años habrá cada vez más presión sobre los recursos públicos, por rubros como pensiones, servicio a la deuda y señaló que nuestro país tiene un problema de baja recaudación por décadas que no ha sido solucionado.

Señaló que hay medidas que se pueden aplicar sin aumentar impuestos, como la ampliación de la base, combate a la evasión y las exenciones al Iva a alimentos y medicinas, mismas que calificó como regresivas ya que advirtió favorecen a quienes más ingresos tienen, así como mejorar los espacios en estados y municipios en temas como predial y tenencia.

Por último advirtió que el país tendrá un nivel potencial de crecimiento menor, primero por los daños que deja la pandemia, pero también por el comportamiento de la inversión, recordaron que el crecimiento de un país, se da por tener mayor capital o trabajo o por que estos sean más productivos y no hay nada que sugiera que estos van a ser productivos, también que la menor inversión de capital representará un menor proceso de producción.