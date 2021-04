Los líderes parlamentarios del PAN y el PRD en la Cámara de Diputados se pronunciaron en contra de aprobar vía “fast track”, la reforma a la Ley del Poder Judicial, que amplía el mandato de 4 a 6 años del titular de la Corte, como pretenden los legisladores de Morena.

El jefe de los diputados panistas, Juan Carlos Romero Hicks, consideró que hay tiempo suficiente para realizar un parlamento abierto para escuchar todas las opiniones, incluso, convocar a un periodo extraordinario para aprobar con detenimiento dicha reforma que recién aprobó el Senado, por lo que no hay prisa alguna para avalar esa reforma que, además del polémico artículo transitorio, implica modificaciones a 7 leyes.

“Todos estamos a favor de una reforma al Poder Judicial, es una institución que hay que consolidar, pero así no. Quieren obviarse todos los trámites de las 7 leyes, ¿cuál es la prisa? Puede haber un periodo extraordinario, los legisladores no han tenido oportunidad de leer siquiera las 7 leyes y no estamos de acuerdo en obviar esos trámites. No es posible que en una ley secundaria prorrogar el mandato constitucional de persona alguna en este país, si vamos a hacer una reforma al Poder Judicial hagámoslo bien y en tiempo”.

Es más, el diputado panista por Guanajuato demandó al Ministro Arturo Záldivar, pronunciarse sobre la validez o no de su posible ampliación del mandato.

“Espero que el ministro Zaldívar, en el momento que él considere prudente y legalmente oportuno, se deslinde de todo esto, porque sería eventualmente el beneficiario. Yo si le hago un llamado al Presidente de la Corte a que, en un criterio prudencial, de dignidad personal, ética y dignidad legal, sin la injerencia en el Poder Legislativo se deslinde de esta circunstancia. Él mismo en otros casos ha estado en contra, yo espero eso de Arturo Zaldívar”.

Por su parte, la coordinadora parlamentaria del PRD, Verónica Juárez. anticipó un amplio y largo debate en la discusión de este miércoles y confió en sensibilizar a los diputados de Morena y sus aliados para que no cometan este atropello a la Constitución.

Pidió a los legisladores de la mayoría a no renunciar a sus facultades, atribuciones y responsabilidades sólo para cumplir una instrucción presidencial y, por el contrario, a asumirlas para revisar exhaustivamente y con la independencia propia de un poder del Estado Mexicano una reforma de tal trascendencia.

“Una vez más vemos cómo quieren utilizar la mayoría, y su argumentación es que Zaldívar es una buena persona, insisto, no podemos habrá de personas, sino del estado de derecho, estamos hablando de la intromisión al Poder Judicial. Y estamos hablando de que el presidente está violentando la Constitución, porque sin duda es una instrucción de López Obrador, en ese sentido ”.

La diputada perredista, alertó que aprobar una reforma semejante dejaría un terrible precedente porque entonces se podría aprobar cualquier otro cambio a otras leyes o la propia Constitución que requiere de mayoría calificada, es decir, de dos tercios del total de votos.