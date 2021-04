Apoyo a Zaldívar no es para reelegirme: AMLO

Refrenda el presidente Andrés Manuel López Obrador su apoyo a la decisión del Senado de la República para ampliar por dos años más la presidencia de Arturo Zañdivar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En la mañanera desde Palacio Nacional el Primer Mandatario aseveró que la permanencia de Zaldívar en el Poder Judicial de la Federación evitará que la reforma en este sector, sea letra muerta.

“Si no es él, van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron para reformar el Poder Judicial, me preguntaron ayer, pero no hay otro? También, de manera categórica no hay otro, porque la mayoría en la Suprema Corte la tienen quienes vienen del antiguo régimen y se requiere que los jueces, los magistrados, los ministros, estén al servicio del pueblo, no al servicio de los intereses creados, que los jueces no sea empleados de los potentados, que los jueces defiendan al pueblo”.

Así mismo negó que ello se deba a su intención de reelegirse como Jefe del Ejecutivo Federal, como ha dicho la oposición.

“Ya escuché eso también, de que si se amplía el periodo de dos años de Presidente de la Corte es porque yo quiero reelegirme, que es un ensayo general, un prólogo, una introducción a mi propósito de reelección, no, yo no soy como ellos, como los que han acariciado siempre ese propósito de reelegirse”.

López Obrador insistió que al dejar la Presidencia se irá a Palenque, Chispas y tendrá como ingreso la pensión del ISSSTE y de adulto mayor, aunque recordó que él tendrá dos meses menos de dirigir al país pues su mandato concluye a finales de septiembre mientras antes concluía a finales de noviembre.