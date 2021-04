Héctor Herrera sería el mexicano afectado por la Superliga

Con la creación de la Superliga Europea, un torneo fundado por 12 de los mejores clubes de España, Inglaterra e Italia, se vienen muchísimos problemas y consecuencias para los equipos y jugadores involucrados.

Junto al Real Madrid, Barcelona, Milán, Juventus, Inter, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham y Manchester United, uno de esos clubes fundadores es el Atlético de Madrid donde milita Héctor Herrera.

'HH' es el único mexicano al momento que se vería directamente afectado por la Superliga, pues podría quedar fuera de la Selección Mexicana de acuerdo a las amenazas que ha lanzado UEFA.

Mediante un comunicado, la UEFA advirtió que todos los clubes que participen en la Superliga serán expulsados de sus ligas locales y torneos continentales. Y los futbolistas que juegan en dichos equipos no podrán jugar en competencias internacionales, por lo que no podrán ser convocados con su Selección.

Es decir, que el 'Tata' Martino perdería a una pieza clave y titular de su cuadro. Héctor Herrera no podría ser llamado por el Tricolor, por lo que no jugaría las eliminatorias y no asistiría al Mundial de Qatar 2022 con México.

Herrera tiene contrato con los Colchoneros hasta junio de 2022, por lo que podría salir del Atlético antes de la Copa del Mundo. Así es que la nueva Superliga Europea podría costarle su salida de la Selección Mexicana a Héctor Herrera.