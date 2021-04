Estoy en contra de desaparecer al INE pero...

El presidente López Obrador se pronunció en contra de desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE), como demandas algunos simpatizantes y militantes de varios partidos de izquierda.

En su conferencia de prensa mañanera, fue cuestionado si apoya la petición de juicio político que presentó el PT en la Cámara de Diputados y que los legisladores de Morena respaldan abiertamente contra los consejeros del INE, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, o si de plano planea desaparecer al instituto electoral.

López Obrador no respondió a la primera pregunta pero en la segunda fue tajante que este órgano no puede desaparecer porque es indispensable para la democracia, pero si se requiere que lo integren personas honestas y rectas que no se presten a fraudes electorales como los que avalaron el fraude del que él fue víctima en el 2006.

Enfatizó que está totalmente descartado eliminar el INE, pero el proceso de trasformación del país busca lograr un organismo electoral verdaderamente autónomo, independiente, democrático e incorruptible.

“Bueno, está descartada la desaparición del INE pues se requiere de un organismo para la organización de las elecciones, eso es imprescindible. Lo que hay que buscar es que sea un organismo profesional, imparcial, recto, incorruptible, no sometido al poder, que esté al servicio de los ciudadanos , completamente democrático eso es lo que se busca”.

López Obrador, dijo que no ha buscado ni buscará un encuentro con el presidente del INE, Lorenzo Córdova para dialogar sobre las diferencias que tiene con la actuación del órgano electoral, ni planea buscarlo porque estamos en pleno proceso electoral y no sería correcto un encuentro.

Desmintió la versión que el empresario Carlos Slim seria intermediario para un encuentro con Lorenzo Córdova Vianello, con quien diálogo hace caso 3 años, antes de los comicios del 2018.