Con “albazo” Senado prolonga presidencia de la SCJN

En medio de un debate, donde la oposición reclamó a Morena el encaminar al país a una dictadura, el Pleno del Senado aprobó este jueves, la reforma al Poder Judicial para que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar se mantenga dos años más en el cargo:

Con estos cambios, se robustecen las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se extiende el periodo del ministro presidente al frente del Máximo Tribunal hasta 2024.

La confrontación entre los coordinadores parlamentarios y senadores se desató luego que se aprobó una reforma con 85 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones.

La Constitución establece que los ministros de la Corte elegirán de entre ellos a su presidente, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior.

Con la reserva, Arturo Zaldívar, cuyo periodo debería terminar en diciembre de 2022, ahora concluirá hasta noviembre de 2024

La reserva del senador Raúl Bolaños Cacho, también pretende ampliar hasta 2026 el periodo de algunos integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

La senadora del PAN, Xóchilt Gálvez, apareció en la tribuna principal, con una cartulina que a la letra decía: “No sean gandallas”.

Damián Zepeda, senador de Acción Nacional, lanzó esta advertencia: “Si tomamos por válido el argumento de que un transitorio en una ley secundaria, con mayoría simple, puede cambiar el tiempo máximo que la Constitución dice una persona puede durar en el cargo, mañana entonces un transitorio le puede ampliar el tiempo que dure el presidente de la República actual, de ese tamaño es la gravedad”.

La priísta Beatriz Paredes, pidió no levantar suspicacias con propuestas como esta, que hacen concluir que este gobierno tiene visos de autoritarismo.

“Porque existe la suspicacia que paulatinamente vamos avanznado a procesos que delinean un régimen que en lugar de avanzar la profundización democrática, tiene ciertos visos de autoritarismo. Y que para que esa suspicacia no tenga mayores elementos, es crucial que no parezca que se trastoca la voluntad del Poder Legislativo. Como se dice no hay que hacer cosas buenas, que parezcan malas”, destacó.

Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, anunció que recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la cooptación del Poder Judicial.

“Causa horror la aplicación de este ejercicio, son de las peores prácticas parlamentarias no usadas por el propio decoro por el viejo régimen. El presidente de la República ha dicho que no son lo mismo y con esto no está demostrando que tiene razón, es peor”, apuntó.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, salió a la defensa de esta reforma y literal se lavó las manos.

“El PRI y el PAN decidieron desde la época posrevolucionaria asaltar al Poder Judicial Federal. Todo está inscrito en lo electoral, hay campaña y esto representa votos, esa es la verdad. Cómo pueden decirse sorprendidos quienes votaron a favor. No se llamen a sorprendidos, no se llamen asaltados. Los llamo a la cordura, los llamo a la calma, los llamo a la prudencia, no todo es tiempo electorero, no todo es tiempo de campaña política. Yo no cause este desastre parlamentario”.

Con esta reforma también se amplía el plazo para los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal:

El consejero de la Judicatura Federal nombrado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1º de diciembre de 2016 concluirá su encargo el 30 de noviembre de 2023.

El consejero de la Judicatura Federal nombrado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 24 de febrero de 2019 concluirá sus funciones el 23 de febrero de 2026.

El consejero de la Judicatura Federal nombrado por el Ejecutivo Federal el 16 de noviembre de 2019 concluirá el 17 de noviembre de 2026.

Las consejeras de la Judicatura Federal designadas por el Senado de la República el 20 de noviembre de 2019 concluirán su encargo el 19 de noviembre de 2026.

El consejero de la Judicatura Federal designado por el pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación el 1º de diciembre de 2019 durará en funciones hasta el 30 de noviembre de 2026.