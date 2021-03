Los estadios de la CDMX están cerca de abrir sus puertas

Después de un año en el que los estadios de la CDMX han permanecido cerrados para la afición, este mes de abril será el tiempo indicado para poder tener de nuevo a gente en las gradas.

En la fecha 13 de Guard1anes 2021 BBVA hay serias posibilidades de que el Azteca y el Olímpico Universitario abran sus puertas, para los juegos América vs Necaxa y el Pumas vs Pachuca respectivamente, o de lo contrario la afición estaría de regreso en el Cruz Azul ante Chivas y en el Pumas contra Tigres en donde esperan tener el ingreso de un 20% o 30%, en la que será una prueba piloto, en la que no se tendría en un inicio acceso a los palcos, salvo para los directivos del equipo local y el visitante.

Personal que es encargado de la seguridad y logística en los partidos de futbol, ya comenzó a recabar los nombres de los trabajadores que estarán disponibles para el regreso a sus labores, quienes deberán de completar un par de cursos en linea por parte del IMSS, para tener el aval del sector salud.

Lo único que podría echar para atrás estos planes, es que venga una ola importante de contagios tras las vacaciones de la semana santa, lo que impediría que la CDMX cambie a semáforo amarillo.