Gerardo Martino ve ilógico convocar a Carlos Vela

Gerardo Martino puso la polémica ante una posible convocatoria de Carlos Vela para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Cuando uno está a disposición, está a disposición de todas las selecciones. No se puede estar a disposición en una sí y a otra no. Me parecería ilógico recurrir a un futbolista que no tiene disposición de estar en la selección”, mencionó en conferencia de prensa.

Carlos Vela no ha vuelto a jugar con la Selección Mexicana al finalizar el Mundial de Rusia 2018.

Incluso el futbolista ha reiterado que no quiere ser llamado al Tricolor. Aunque recientemente dejó entrever que le gustaría estar en los Olímpicos de Tokio 2020.