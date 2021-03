PAN respalda a INE al quitarle candidatura a Salgado

Juan Antonio Martín Del Campo, representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral (INE), declaró que éste actuó con congruencia y apego a la ley al cancelar el registro a Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena al gobierno de Guerrero.

El senador por Aguascalientes, señaló que la bancada de Acción Nacional en el Senado, respalda esta decisión del Consejo General del INE.

Reiteró que “los aspirantes a un cargo de elección popular tienen la obligación de transparentar los recursos de las precampañas y Salgado Macedonio no entregó el informe de gastos de precampaña, como establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales".

“Para Acción Nacional es inadmisible que niegue que hizo proselitismo, aun cuando existen videos de eventos masivos en su cuenta de Facebook”, expresó el legislador.

Recordó que el senador con licencia de Morena al no informar en tiempo y forma sus gastos de precampaña, violó con alevosía y ventaja el artículo 229, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra dice:

“Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato”.

Aseveró que es totalmente absurdo que Morena haya alegado que, como no nombró precandidatos, no pidió al INE que se le diera acceso al Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, y al no hacerlo no se generó una obligación para rendir informes.

“Si se hace precampaña y no se rinde informe de ingresos y gastos, la sanción es que no se podrá ser candidata o candidato”, insistió.

Recordó que el INE dejó en claro que sí hubo un proceso interno en el que se registraron aspirantes y se dio dentro del plazo que marca la ley para precampañas en Guerrero.

“Además a todas luces los morenistas anduvieron muy activos haciendo proselitismo, tras registrarse en su encuesta interna, las redes no mienten”, sentenció.