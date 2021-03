Ni para regañar ni supervisar, visita de funcionarios de EU a México: AMLO

México no es una colonia y mantiene su soberanía ante otras naciones incluyendo a Estados Unidos, fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador ante las críticas a su administración por el envío de una delegación de funcionarios estadounidenses a nuestro país.

Durante la mañanera el Primer Mandatario enfatizó que el propósito de la presencia del equipo encabezado por la coordinadora para asuntos de la frontera sur de Estados Unidos, Roberta Jacobson, es atender el tema migratorio sin embargo enfatizó, no será para supervisar a nuestro país en la frontera ni para regañar al gobierno mexicano, incluso dijo, México no ha hecho intercambios de migrantes por vacunas contra el Covid-19.

“Ah les mandaron las vacunas porque ahora van a sellar la frontera…

- Y no fue así Presidente?

- Claro que no, eso lo hacían antes…

- Descarta entonces que sea una visita digamos de supervisión en la frontera…

- No aceptamos nosotros visitas de supervisión. Si no somos colonia, no somos protectorado, México es un país independiente, soberano, libre.

- Es una visita diplomática porque tenemos que mantener buenas relaciones con nuestro vecino”.

Comparó una actitud así, como si el canciller Marcelo Ebrard hiciera revisiones en Texas porque no supieron revolver el problema del gas. López Obrador también enfatizó que el acercamiento entre el secretario de Relaciones Exteriores y la ex embajadora, tenga algún propósito de reclamo a su administración.

Por cierto, que, desde Palacio Nacional, Ebrard Casaubond mencionó que un tema que sí se tratará será la posibilidad de ir abriendo la frontera con el país vecino, para la reactivación de diversas actividades económicas.

Mientras tanto el Jefe del Ejecutivo Federal reiteró que avanza la vacunación contra Covis-19 en México destacando que no será hasta abril o mayo cuando lleguen las dosis que enviará Estados Unidos, sino que esto se dará entre esta y la siguiente semana, refrendando además su compromiso de vacunar a toda la población incluyendo a migrantes.