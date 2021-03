Algunos para atender el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar elecciones limpias y otros simplemente para ver y escuchar qué se dice al respecto, los gobernadores llegaron de distintos estados a Palacio Nacional para reunirse con el primer mandatario y firmar el Acuerdo Nacional por la Democracia.

Tras una reunión de una hora aproximadamente, Carlos Joaquín González de Quintana Roo aclaró, no hubo firmas ni se dio voz a los asistentes, pues sólo hubo mensajes protocolarios del fiscal general de la República, Alejandro Gertz, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez, así como de la presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Claudia Pavlovich.

“No hubo oportunidad de ello porque la reunión fue del tema de democracia pero hubiera sido muy importante el poder hablar sobre los temas de vacunación, el regreso a clases que todos los gobernadores de Acción Nacional hemos manifestado como una necesidad en nuestros estados y con ello los temas de vacunación a maestros que es urgente, que es un tema fundamental, solicitud de muchos padres de familia, de las propias escuelas, es muy importante hacerlo y que todos los gobernadores hemos manifestado como cosas más importantes”.

A pesar de las acusaciones en su contra y el proceso de desafuero, llegó Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas quien aseguró que hay faltantes en el acuerdo.

“Si bien es cierto es una obviedad el hecho de firmar un documento que está establecido en la misma Constitución, también es cierto que los de Acción Nacional como muchos otros nos gustaría que fuera un poquito más amplio, que no solamente fuera el acuerdo por la democracia sino también a favor de la división de poderes, el respeto de la división de poderes, el respeto por la soberanía de los estados, de nuestras libertades, mismas que están plasmadas en nuestra carta magna”.

Sin embargo, fue el primero en irse sin dar mayores detalles del encuentro.

Respecto a si es útil o no este acuerdo por la democracia, Héctor Astudillo de Guerrero, reconoció que, si bien hay leyes para evitar malas prácticas electorales, no sobra un acuerdo más.

El gobernador de nuevo León Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” mencionó que lo necesario ya está en la ley.

“Pues ya está en la Constitución ¿no?. Yo vengo nada más a ver, a escuchar, creo que la Ley la debemos respetar todos no sin necesidad de frenar nada, la Ley es la Ley”.

Afirmó que él ya habló con todos los candidatos de su estado y será el Instituto Nacional Electoral el vigilante y garante de los comicios. Algo que compartió el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien de paso lamentó que esta haya sido una ceremonia pactada.

“Una ceremonia pactada previamente y una ceremonia a la que yo no podría poner ningún pero, en términos generales, todos estamos de acuerdo con lo que se dijo… pedir a los gobernadores que no se metan en los procesos electorales… lo que hay que hacer siempre es un reforzamiento de la institucionalidad democrática, no está demás reforzar todos los mecanismos, todos… es el INE el que tiene que tener esta centralidad en materia de vigilancia electoral y que sea el INE el que esté pronto convocando a todos los poderes y niveles de gobierno a todos los partidos al cumplimiento de las normas electorales”.

Con fuerte dispositivo de seguridad, Miguel Barbosa de Puebla, aseguró que este tipo de acuerdos son muy necesarios para evitar acciones como las emprendidas en su contra.

“Soy el gobernador que sufrí todo, todo y la prensa no lo dijo, por el contrario se alió con los que abusaban del poder contra mí… todo significa uso de los recursos públicos, contra órganos electorales, violencia, guerra sucia, todo, miles y millones de pesos”.

Por cierto, que, como medida adicional contra el COVID-19, acudió con un ionizador de aire colgando del pecho para brindarle mencionó, de aire limpio.

De Oaxaca, Alejandro Murat mencionó que este acuerdo es conveniente para ratificar el compromiso de construir las condiciones para que la ciudadanía tome sus decisiones evitando trampas.

Durante el encuentro, unicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el Acuerdo Nacional por la Democracia, en presencia de las gobernadoras y gobernadores del país.

Hoy firmamos el Acuerdo Nacional por la Democracia con la gobernadora, la jefa de gobierno y los gobernadores del país. Todas y todos nos comprometimos a garantizar elecciones libres, limpias y respetar la voluntad del pueblo. pic.twitter.com/ISWhCzkmeO — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 23, 2021

Y es que durante la mañanera, el jefe del Ejecutivo aseguró que no es innecesario este acercamiento porque dijo, se requiere la ayuda de todos para que se garanticen elecciones limpias y libres.

“No es innecesario porque tenemos que ayudar todos para que se garanticen elecciones limpias y libres, yo he hecho referencia en otras ocasiones que el presidente Madero, le escribía a los gobernadores cada vez que iba a haber una elección para recomendarles que se respetara el voto, de que no se cometiera fraude, y eso es lo que estamos ahora haciendo, es un acuerdo por la democracia”.