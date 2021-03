Continúa corrupción en Edomex; ahora es en el área de Protección Civil

Luego de que la semana pasada una gasera clandestina ubicada en el municipio de Toluca, Estado de México, fuera clausurada por incumplir con los estándares que marca la normatividad, dos días después el negocio regresó a dar servicio.

Fue el 12 de marzo cuando el negocio de la colonia El Seminario Cuarta Sección fue cerrado por las autoridades mexiquenses, esto por operar de manera ilegal y con ello representar un riesgo para los habitantes de la zona, quienes han presentado diversas quejas alertando que del establecimiento emana un olor "fuerte" de gas.

Sin embargo, dos días más tarde de haber colocado en la gasera fueron los sellos de clausura, el negocio regresó a dar servicio. Testimonios de habitantes de la zona, aseguraron que al increpar a los encargados del establecimiento éstos negaron dar una explicación al respecto.

Los residentes también cuestionaron a las autoridades sobre la reapertura del establecimiento, pero afirmaron que no recibieron una respuesta certera sobre el estatus de operación de la distribuidora de gas.

Foto especial

"Es lo que venimos denunciado desde el año pasado y estamos avisando a tiempo antes que pase una tragedia, los funcionarios y empleados de Protección Civil del Estado de México son unos corruptos. No han entendido que la corrupción mata, ha pasado en todos lados y aquí lo estamos alertando a tiempo. No entendemos cómo es que la gasera sigue abriendo, el propio alcalde Juan Rodolfo Sánchez nos dijo que esa gasera no tiene los permisos municipales para abrir y mira, ya siguen trabajando como si nada, como es eso posible; solo con la corrupción", comentó molestó José Ramón Raygadas, vecino del lugar.

Los inconformes aseguraron haberse reunido con personal de Protección Civil Estatal, dónde también les afirmaron que la dependencia no ha expedido permisos para la instalación de ese punto de venta, "queremos pedirle a las autoridades federales o al secretario de gobierno, Ernesto Nemer, que intervenga, sí no tienen los permisos, entonces cómo es que siguen operando, no respetan las leyes, no respetan a los funcionarios, lo tiene comprados o qué pasa", cuestionó el inconforme.

Por su parte, Bruno Manríquez otro de los inconformes, pide que se investigue al personal de Protección Civil de Gobierno del Estado, pues al menos 50 gaseras clandestinas operan de igual manera en Toluca y sus alrededores, "lamentablemente no es un caso aislado, así está todo el Estado de México, vivimos en un riesgo latente y a nadie le importa, alguien está haciendo millonario a costa de nuestras vidas".

"El Gobernador, el Secretario de Gobierno o el mismo Andrés Manuel, debe investigar al personal de Protección Civil, sabemos que quienes avalan la instalación de las gaseras clandestinas son, Ricardo de la Cruz Musalem, el propio Coordinador General de Protección Civil del Estado de México y Samuel Gutiérrez Macías, el encargado de la Dirección de Operación de Protección Civil, ellos deben explicar por qué están permitiendo que sigan operando", sentenció el inconforme.