Para evitar retrocesos y sea blindados los proyectos de este gobierno como puertos, ferrocarriles incluyendo al Tren Maya, estos quedarán bajo custodia de la Secretaría de Marina y los gobiernos estatales, fue lo que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al encabezar la inauguración de las obras del puerto de Coatzacoalcos y el Corredor Interocéanico del Istmo de Tehuantepec, el primer mandatario enfatizó que es necesario que haya escrituras que eviten una privatización en un futuro de las obras que se lleven a cabo en este gobierno en los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

"Tenemos que pensar cómo operarlo y como blindarlo para que al paso del tiempo no se retroceda que no vayan a querer privatizar el ferrocarril del mismo como le vamos hacer para que siempre sea de la nación, de ahí que ya tenemos la idea inicial de que el complejo quede bajo custodia de la Secretaría de Marina de los estados de Tabasco y Chiapas, de Oaxaca y Veracruz van a quedar los dueños de todo este proyecto, se va a escriturar a la Secretaría de Marina y a los cuatro estados."

López Obrador indicó que también en su gobierno se trabaja con gran intensidad para que no se deje pendiente ninguna obra, es más, destacó que a finales del 2023 deberán estar listas obras como las refinerías que permitan dejar de comprar combustible al extranjero, así como el Tren Maya, los puertos o el Ferrocarril del Itsmo.

"Nosotros hemos decidido no iniciar nada que no se vaya a terminar antes del 24, nada, cada vez que me dicen que vamos a terminar en el 24 me preocupa porque yo quiero que todo lo terminemos en el 23 por cualquier imprevisto, en el 23 tienen que estar las refinerías modernizadas, lista la de Dos Bocas, tiene que estar la Planta de Tula, porque en el 23 tenemos que dejar de comprar petróleo, gasolinas al extranjero, vamos a procesar toda nuestra materia prima pero a finales del 23, a finales del 23 tiene que estar operando el Tren Maya".

Sin embargo, dijo se dará participación privada, pero bajo la rectoría del Gobierno. El jefe del Ejecutivo Federal enfatizó que si bien se necesita participación del sector empresarial, se podría dar a través de concesiones pues enfatizó que las obra deben darse con presupuesto público y aseguró, para sus proyectos hay el presupuesto suficiente.